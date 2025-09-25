Premier

दशावतारमधील माधव आता नव्या रूपात प्रेक्षकांच्या भेटीला; मनाचे श्लोकमध्ये पहिल्यांदाच गायलं गाणं

Manache Shlok New Song : मृण्मयी देशपांडे दिग्दर्शित मनाचे श्लोक या सिनेमात अभिनेता सिद्धार्थ मेननने पहिल्यांदाच गाणं गायलं आहे. जाणून घेऊया त्याच्या या नवीन गाण्याविषयी.
दशावतारमधील माधव आता नव्या रूपात प्रेक्षकांच्या भेटीला; मनाचे श्लोकमध्ये पहिल्यांदाच गायलं गाणं
kimaya narayan
Updated on

  • मृण्मयी देशपांडे दिग्दर्शित मनाचे श्लोक सिनेमाचं नवीन गाणं सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आलं.

  • अभिनेता सिद्धार्थ मेननने हरीश दुधाडे आणि सुव्रत जोशी यांच्याबरोबर एक गाणं या सिनेमात गायलं आहे.

  • पहिल्यांदाच त्यांनी हे गाणं गायलं आहे.

Loading content, please wait...
mrunmayee deshpande
Entertainment news
marathi song
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com