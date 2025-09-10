मनवा आणि श्लोकच्या केमिस्ट्रीची धमाल झलक; ‘मना’चे श्लोकचा भन्नाट टीझर प्रदर्शित

‘मना’चे श्लोक या चित्रपटाचा जबरदस्त टीझर प्रदर्शित झाला असून, प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.मनवा ही धाडसी आणि बिनधास्त मुलगी तर श्लोक शांत व समंजस मुलगा, अशी दोन परस्परविरोधी व्यक्तिमत्त्वं दाखवली आहेत.भिन्न स्वभावाचे हे दोन पात्र एकत्र आल्यानंतर त्यांच्या नात्यात काय घडतं, याबद्दल प्रेक्षकांना कुतूहल आहे..Marathi Entertainment News : ‘‘मना’चे श्लोक’ या चित्रपटाचा जबरदस्त टीझर नुकताच प्रेक्षकांसमोर आला आहे. काही दिवसांपूर्वी पोस्टर प्रदर्शित झाले होते आणि तेव्हापासून प्रेक्षक या चित्रपटाची वाट पाहात होते. आता टीझर येताच चित्रपटाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहात आहेत. .टीझरमध्ये आजच्या तरुण पिढीची नाती, त्यांचे विचार दाखवले आहेत. मनवा आणि श्लोक ही दोन वेगवेगळी पात्रं विशेष आकर्षण ठरत आहेत. मनवा ही धाडसी आणि बिनधास्त मुलगी आहे, तर श्लोक हा शांत आणि समंजस मुलगा आहे. त्यांच्यातील संवाद चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता वाढवणारे आहेत. हे दोन भिन्न स्वभावाचे लोक जेव्हा एकत्र येतात, तेव्हा त्यांच्या प्रेमकथेत काय घडतं, हे जाणून घेण्यास प्रेक्षक उत्सुक आहेत..चित्रपटात मृण्मयी देशपांडे, राहुल पेठे, पुष्कराज चिरपुटकर, सुव्रत जोशी, सिद्धार्थ मेनन, हरीश दुधाडे आणि करण परब असे कलाकार आहेत..दिग्दर्शिका मृण्मयी देशपांडे म्हणते, “हा माझ्यासाठी खास चित्रपट आहे. माझ्या मनाजवळचाच हा चित्रपट आहे, असं म्हटलं तरी चालेल. मनवा आणि श्लोकचा हा प्रवास प्रेक्षकांच्या मनाला नक्कीच आवडेल.”प्रस्तुतकर्ते नितीन वैद्य म्हणतात, “हा चित्रपट प्रेक्षकांना एक वेगळा अनुभव देईल. मुळात हा एक कौटुंबिक चित्रपट असल्याने यातील व्यक्तिरेखा आपल्याच घरातील वाटतील.’’निर्माते संजय दावरा म्हणाले, “या चित्रपट प्रेक्षकांना मनोरंजनच करेल, कथा, कलाकार, दिग्दर्शन अशा सगळ्याच गोष्टी खूप छान जुळून आल्या आहेत.’’.‘मना’चे श्लोक’ हा चित्रपट १० ऑक्टोबरला प्रदर्शित होणार आहे. याचे लेखन आणि दिग्दर्शन मृण्मयी देशपांडे यांनी केले असून निर्माते श्रेयश जाधव आणि संजय दावरा आहेत. हा चित्रपट स्टारलाईट बॉक्स थिएटर्स आणि नितीन वैद्य प्रॉडक्शन्स यांच्या माध्यमातून प्रेक्षकांसमोर येणार आहे..FAQs :1. ‘मना’चे श्लोक चित्रपटाचा टीझर कशाबद्दल आहे?तो आजच्या तरुण पिढीची नाती, विचार आणि प्रेमकथा दाखवतो.2. चित्रपटातील मुख्य पात्र कोण आहेत?मनवा (धाडसी, बिनधास्त मुलगी) आणि श्लोक (शांत, समंजस मुलगा).3. प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता का वाढली आहे?कारण दोन परस्परविरोधी स्वभावाची पात्रं एकत्र आल्यावर काय घडणार, हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक आतुर आहेत.4. टीझरमध्ये काय विशेष दाखवलं आहे?मनवा आणि श्लोकमधील संवाद, जे त्यांच्या प्रेमकथेची झलक देतात.5. हा चित्रपट कोणत्या प्रेक्षकांना भावेल?आजच्या तरुणाईला, नातेसंबंध आणि प्रेमकथा आवडणाऱ्या प्रेक्षकांना हा चित्रपट आवडेल..राजेश खन्नांची ती चूक नडली ! दिग्दर्शकाला साष्टांग नमस्कार घातल्यावर सुरु झालं सिनेमाचं शूटिंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.