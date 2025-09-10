Premier

मनवा आणि श्लोकच्या केमिस्ट्रीची धमाल झलक; ‘मना’चे श्लोकचा भन्नाट टीझर प्रदर्शित

Manache Shlok Teaser Out : मृण्मयी देशपांडे दिग्दर्शित मनाचे श्लोक सिनेमाचा टीझर प्रेक्षकांच्या भेटीस आला आहे. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी.
मनवा आणि श्लोकच्या केमिस्ट्रीची धमाल झलक; 'मना'चे श्लोकचा भन्नाट टीझर प्रदर्शित
  1. ‘मना’चे श्लोक या चित्रपटाचा जबरदस्त टीझर प्रदर्शित झाला असून, प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

  2. मनवा ही धाडसी आणि बिनधास्त मुलगी तर श्लोक शांत व समंजस मुलगा, अशी दोन परस्परविरोधी व्यक्तिमत्त्वं दाखवली आहेत.

  3. भिन्न स्वभावाचे हे दोन पात्र एकत्र आल्यानंतर त्यांच्या नात्यात काय घडतं, याबद्दल प्रेक्षकांना कुतूहल आहे.

