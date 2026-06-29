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'मी विरार फास्ट लोकलमधून उडी मारलेली...' अभिनेत्री मुग्धा शाह यांनी सांगितला आयुष्यातील धक्कादायक प्रसंग, म्हणाल्या...

ANANDI FAME MUGDHA SHAH OPENS UP ABOUT HER PAINFUL CHILDHOOD:'आनंदी' मालिकेतील अभिनेत्री मुग्धा शाह यांनी त्यांच्या आयुष्यातील वेदनादायी बालपण, सावत्र आईचा छळ आणि संघर्षमय जीवनप्रवासाबाबत मन हेलावून टाकणारे अनुभव सांगितले.
MUGDHA SHAH

MUGDHA SHAH

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MUGDHA SHAH RECALLS HER VIRAR FAST TRAIN INCIDENT IN AN EMOTIONAL INTERVIEW: अभिनेत्री मुग्धा शाह या आनंदी मालिकेत शिल्पा निंबाळकर हिच्या भूमिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. मुग्धा यांनी आजवर अनेक सिनेमा, मालिका यामधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. अभिनेत्री हृता दुर्गुळे ही मुग्धा यांची सुन आहे. अशातच एका मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातील खडतर प्रवासाबद्दल सांगितलं. त्यांचं आयुष्य इतकं वेदनादायी होतं की, त्यांनी स्वत:चं जीवन संपवण्याचा प्रयत्न केला होता.

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