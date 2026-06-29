'मी विरार फास्ट लोकलमधून उडी मारलेली...' अभिनेत्री मुग्धा शाह यांनी सांगितला आयुष्यातील धक्कादायक प्रसंग, म्हणाल्या...

MUGDHA SHAH RECALLS HER VIRAR FAST TRAIN INCIDENT IN AN EMOTIONAL INTERVIEW: अभिनेत्री मुग्धा शाह या आनंदी मालिकेत शिल्पा निंबाळकर हिच्या भूमिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. मुग्धा यांनी आजवर अनेक सिनेमा, मालिका यामधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. अभिनेत्री हृता दुर्गुळे ही मुग्धा यांची सुन आहे. अशातच एका मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातील खडतर प्रवासाबद्दल सांगितलं. त्यांचं आयुष्य इतकं वेदनादायी होतं की, त्यांनी स्वत:चं जीवन संपवण्याचा प्रयत्न केला होता. .मुग्धा शाह यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना मुग्धा शाह म्हणाल्या की, 'मी खूप कडक कुटुंबात वाढलेली. आम्हाला संध्याकाळी बाहेर पडण्यास सुद्धा मनाई होती. मुलाबरोबर बोलण्यासाठी सुद्धा बंदी होती. माझा जन्म झाला तेव्हापासून मी सावत्र आईच्या हाताखाली होते. आज लोकं माझ्यातील छळणारी खलनायिका बघतात. परंतु यापेक्षा वाईट अवस्थेत माझं बालपण गेलय. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा मी आनंदीसोबत छळणारे सीन्स करते तेव्हा मी घट्ट मिठी मारुन रडते.'.'एकदा माझ्याकडून चुकून तिला काठी लागली. तेव्हा मी ओक्साबोक्शी रडत होते. कारण मला माझ्या लहानपणीच्या वेदना आठवल्या.आज मी ६३ वर्षांची आहे. मी त्यावेळी २ वेळा घरातून पळून जाण्यासाठी प्रयत्न केला. सुसाईड करण्याचा प्रयत्न केला. एकदा तर मी विरार फास्टमधून उडी मारली होती. परंतु मी आज जिवंत आहे.'.'सारखा पळून जायचा विचार येयचा. मी अनेक वेळा दिवसभर पळून गेले. परंतु रात्री कुठं जाणार? कुठं राहणार? मग मी त्या वातावरणात घरी येयचा. त्या घरात मी २० वर्ष काढली. त्यामुळे सासरी माझा आवाज कधीच नव्हता. मला माझी मतं मांडणं हा प्रकार माहितीचं नव्हता.' असं त्यांनी मुलाखतीत सांगितलं..'इतकं घाणेरडं गाणं...' शाहरुख-ऐश्वर्याच्या आयकॉनिक गाण्याचा रिमेक पडला महाग, हुमा कुरेशी ट्रोल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.