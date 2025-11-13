Premier

"मुंबईचं जग बाबांनी दाखवलं" वडिलांच्या 60 व्या वाढदिवशी मुग्धाची इमोशनल पोस्ट ; म्हणाली..

Mugdha Vaishampayan Post For Father : गायिका मुग्धा वैशंपायनने तिच्या वडिलांसाठी इमोशनल पोस्ट शेअर केली. आज मुग्धाच्या वडिलांचा 60 वा वाढदिवस आहे. काय म्हणाली मुग्धा जाणून घेऊया.
Mugdha Vaishampayan Post For Father

Mugdha Vaishampayan Post For Father

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : सारेगमप लिटिल चॅम्प्स फेम गायिका मुग्धा वैशंपायन आजही जनतेची तितकीच लाडकी आहे. सोशल मीडियावरील तिच्या पोस्ट, तिची गाणी कायमच चर्चेत असतात. नुकत्याच तिने केलेल्या पोस्टने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
marathi singer

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com