"मुंबईचं जग बाबांनी दाखवलं" वडिलांच्या 60 व्या वाढदिवशी मुग्धाची इमोशनल पोस्ट ; म्हणाली..

Entertainment News : सारेगमप लिटिल चॅम्प्स फेम गायिका मुग्धा वैशंपायन आजही जनतेची तितकीच लाडकी आहे. सोशल मीडियावरील तिच्या पोस्ट, तिची गाणी कायमच चर्चेत असतात. नुकत्याच तिने केलेल्या पोस्टने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. .मुग्धाच्या वडिलांचा आज 13 नोव्हेंबरला वाढदिवस आहे. यानिमित्त तिने पहिल्यांदाच वडिलांसाठी पोस्ट लिहिली. काय म्हणाली मुग्धा जाणून घेऊया. .मुग्धाची पोस्ट "Wishing my hero, my strongest pillar, my strength, my idol, my inspiration in everything I do, happiest 60th birthday!❤️❤️❤️Unfortunately बाबांबद्दल व्यक्त आपण फार कमी वेळा होतो.. आज त्यांच्या ६० व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने थोडं लिहिते.."."खूप लहानपणापासून बाबांनी मला माझ्या नकळतपणे चांगलं गाणं ऐकवलं.. एक स्टँडर्ड सेट करून दिलं.. पंडित रामभाऊ मराठे, पंडित गजाननबुवा जोशी, पंडित अभिषेकी बुवा, लता दीदी, आशा बाई अशा अनेक दिग्गजांची गाणी बाबा घरी सतत लावून ठेवायचे.. त्यानंतर सारेगमप मध्ये त्यांचं ऑफिस सांभाळून माझी गाणी बसवून घेण्यापासून ते माझे केस सेट करुन देण्यापर्यंत सगळं केलंय बाबांनी.. माझं शास्त्रीय संगीताचं शिक्षण सुरू झाल्यावर तिलवाडा झुमरा तालांचे संस्कार माझ्यावर व्हावे म्हणून बाबा ताल मशिन वर ते ठेके मला घरी नुसते ऐकवायचे.."."१० वी नंतर बाबा ज्या कॉलेजात शिकले त्याच माटुंग्याच्या रुपारेल कॉलेज मध्ये मी शिकले.. आणि "मुंबईचं जग" बाबांनी दाखवलं.. बाबा कायम म्हणतात.. "आपल्याकडे कला थोडी कमी असली तरी चालेल, पण 'माणूस' म्हणून आपण परिपूर्णच असायला हवं"बाबांशिवाय हे सगळं माझ्यासाठी अजून कुणी केलं असतं?Lucky to have you in my life❤️🧿Love youuuu, Babaaaa❤️❤️❤️❤️❤️" अशी पोस्ट तिने लिहिली..मुग्धाच्या या पोस्टवर कमेंट्स करत तिच्या वडिलांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. सोशल मीडियावर ही पोस्ट चर्चेत आहे..