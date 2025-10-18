एक खून आणि अनेक भास ! उत्कंठा वाढवणारा असंभव सिनेमाचा टीझर सोशल मीडियावर रिलीज

Marathi Entertainment News : सध्या मराठी सिनेविश्वात अनेक नवनवीन विषयांवरील सिनेमे प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहेत. मराठीत गेल्या काही काळापासून थरारपटांचं प्रमाण वाढलं आहे. लवकरच प्रिया बापट, मुक्ता बर्वे आणि सचित पाटील यांची मुख्य भूमिका असलेला असंभव सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय.नुकताच या सिनेमाचा टीझर सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आला. .सचित पाटील दिग्दर्शित 'असंभव' या चित्रपटाच्या काही दिवसांपूर्वी झळकलेल्या पोस्टर्सनी प्रेक्षकांच्या मनात असंख्य प्रश्न निर्माण केले होते. रहस्याची चाहूल देणारं ते पोस्टर पाहून सगळेच ‘नेमकं काय?’ या विचारात पडले होते. त्यातच आता या उत्कंठावर्धक टीझरने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे..टीझरमध्ये मुक्ता बर्वे सोबत काहीतरी अघटित घडताना दिसतंय. तिची घाबरलेली नजर, हवेलीतील गूढ शांतता आणि अचानक घडणाऱ्या घटनांमुळे प्रेक्षकांची उत्कंठा कमालीची वाढली आहे. मुक्ता बर्वे दुहेरी भूमिकेत आहे का? हा प्रश्नही सतत मनात घोळतो. दुसरीकडे प्रिया बापटही एका गूढ भूमिकेत झळकतेय, तिचं पात्र काहीतरी लपवतंय असं जाणवतं. हवेलीत काही गुपितं दडलेली आहेत, कुणाचा तरी खून होताना दिसतो, पण कोणाचा आणि का? सचित पाटील स्वतः या गूढाच्या शोधात आहे, तर संदीप कुलकर्णीचा या सगळ्याशी काय संबंध आहे? असे अनेक प्रश्न सध्या प्रेक्षकांना पडले असून सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं ‘असंभव’ पाहिल्यावर मिळणार आहेत. .या टीझरमधून स्पष्ट होतंय की ‘असंभव’ रहस्यपट असून भावना, थरार आणि अप्रत्यक्षित घटनांनी भरलेला एक मनोवैज्ञानिक प्रवास आहे. या सिनेमात काहीतरी वेगळं, नवं आणि विचार करायला लावणारं आहे, हे काही सेकंदांतच जाणवतं. प्रेक्षकांना कधीही न पाहिलेला सिनेमॅटिक अनुभव देणारा हा चित्रपट आहे. चित्रपटातील कलाकारांचा अभिनय, नैनितालमधील निसर्गरम्य ठिकाणांवर झालेलं चित्रीकरण, आणि तांत्रिक बाजूंची भव्यता हे सगळंच अप्रतिम दिसतेय. . एरिकॉन टेलिफिल्म्सच्या शर्मिष्ठा राऊत, तेजस देसाई आणि पी अँड पी एंटरटेनमेंटचे मंगेश परुळेकर म्हणाले, “या प्रकल्पात तांत्रिकदृष्ट्या उत्कृष्टता साधणं हे आमचं प्रमुख उद्दिष्ट होतं. चित्रीकरण नैनितालसारख्या निसर्गरम्य ठिकाणी झालं आणि त्याने चित्रपटाला एक वेगळी ओळख मिळाली. प्रत्येक फ्रेम सिनेमॅटिक दृष्टिकोनातून विचारपूर्वक घडवली आहे. 'असंभव' प्रेक्षकांना थरार आणि सौंदर्याचा संगम अनुभवायला देईल.”.या चित्रपटाचं सहदिग्दर्शन पुष्कर श्रोत्री यांनी केलं असून, प्रमुख भूमिकेत सचित पाटील, मुक्ता बर्वे, प्रिया बापट आणि संदीप कुलकर्णी आहेत. 'असंभव'ची निर्मिती मुंबई पुणे फिल्म्स एंटरटेनमेंटच्या सचित पाटील आणि नितीन प्रकाश वैद्य यांनी केली आहे. तर सह-निर्मिती एरिकॉन टेलिफिल्म्सच्या शर्मिष्ठा राऊत, तेजस देसाई आणि पी अँड पी एंटरटेनमेंटचे मंगेश परुळेकर तसेच संजय पोतदार यांनी केली आहे.."एक शब्द जरी बोलली तरी तिचा आवाज कायमचा जाईल" जेव्हा हाऊसफुल्ल नाटकादरम्यान डॉक्टरांनी सुकन्या यांना दिलेली WARNING !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.