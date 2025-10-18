Premier

एक खून आणि अनेक भास ! उत्कंठा वाढवणारा असंभव सिनेमाचा टीझर सोशल मीडियावर रिलीज

Asambhav Movie Teaser Out : असंभव या आगामी सिनेमाचा टीझर नुकताच सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आला. प्रिया बापट, मुक्ता बर्वे आणि सचित पाटील यांच्या या सिनेमात मुख्य भूमिका आहेत.
kimaya narayan
Marathi Entertainment News : सध्या मराठी सिनेविश्वात अनेक नवनवीन विषयांवरील सिनेमे प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहेत. मराठीत गेल्या काही काळापासून थरारपटांचं प्रमाण वाढलं आहे. लवकरच प्रिया बापट, मुक्ता बर्वे आणि सचित पाटील यांची मुख्य भूमिका असलेला असंभव सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय.नुकताच या सिनेमाचा टीझर सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आला.

