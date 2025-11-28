Premier

मुक्ता बर्वे आता हिंदीत चमकणार? ‘असंभव’नंतर मुक्ताचे नवे प्लॅन्स

Mukta Barve Prepares for Hindi Films & OTT:अभिनेत्री मुक्ता बर्वे आता हिंदी चित्रपट आणि वेब माध्यमांत पदार्पणासाठी सज्ज झाली आहे.
Mukta Barve Prepares for Hindi Films & OTT

Mukta Barve Prepares for Hindi Films & OTT

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

अभिनेत्री मुक्ता बर्वे हिने आपल्या अभिनयातून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. मालिका, सिनेमे , नाटकामध्ये तिने स्वत: अतित्व निर्माण केलय. सोशल मीडियावर सुद्धा मुक्ता बर्वे सक्रीय असते. अशातच आता मुक्ता बर्वेचा 'असंभव' सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यानिमित्त सकाळला दिलेल्या मुलाखतीत तिने हिंदी मनोरंजनविश्वात काम करण्याबाबत अपडेट्स दिले आहेत.

Loading content, please wait...
Priya Bapat
marathi
Marathi Actress
actress
Entertainment news
mukta barve
OTT Platform

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com