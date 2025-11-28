मुक्ता बर्वे आता हिंदीत चमकणार? ‘असंभव’नंतर मुक्ताचे नवे प्लॅन्स

अभिनेत्री मुक्ता बर्वे हिने आपल्या अभिनयातून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. मालिका, सिनेमे , नाटकामध्ये तिने स्वत: अतित्व निर्माण केलय. सोशल मीडियावर सुद्धा मुक्ता बर्वे सक्रीय असते. अशातच आता मुक्ता बर्वेचा 'असंभव' सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यानिमित्त सकाळला दिलेल्या मुलाखतीत तिने हिंदी मनोरंजनविश्वात काम करण्याबाबत अपडेट्स दिले आहेत. .मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री मुक्ता बर्वे गेल्या दोन दशकांपासून आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांचे मन जिंकत आहे. 'जोगवा', 'मुंबई पुणे मुंबई, 'एक डाव धोबीपछाड' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये तसेच 'फायनल ड्राफ्ट', 'चारचौघी' यांसारख्या नाटकांमध्ये तिने आपल्या अभिनयकौशल्याचा ठसा उमटवला आहे. काही मराठी मालिकांमध्येही तिचा अभिनय पाहायला मिळाला..आता मुक्ता हिंदी चित्रपट आणि वेब माध्यमांत सक्रिय होण्याची तयारी करीत आहे. मुक्ता नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या 'असंभव' या चित्रपटात दिसली, ज्यात प्रिया बापटदेखील आहे. एका मुलाखतीत मुक्ताने सांगितले, की प्रिया बापटशी झालेल्या चर्चेत तिने हिंदीत प्रयत्न कसे करावे, ऑडिशन्ससाठी कसा दृष्टिकोन ठेवावा याबाबत मार्गदर्शन मिळवले. .'सकाळ'ला दिलेल्या मुलाखतीत मुक्ताने खुलासा केला, "कोविडच्या काळात हिंदी करिअरवर थोडा ब्रेक आला, मात्र आता मी पुन्हा मराठी आणि हिंदी दोन्ही माध्यमांत काम करण्यास सज्ज आहे. २०२०मध्ये 'देवी' या हिंदी शॉर्ट फिल्ममथील कामामुळे तिला अनुभव मिळाला तसेच सध्या काही हिंदी ओटीटी प्रोजेक्ट्ससाठीही ऑफर्स आल्या आहेत." मुक्ता बर्वेच्या मराठी करिअरने तिला प्रेक्षकांच्या मनात मजबूत स्थान दिले आहे. आता हिंदीत पदार्पण करून ती आपला अनुभव अधिक विस्तृत करणार आहे..Bigg Boss Marathi: 'पारु' मालिकेतील 'ही' अभिनेत्री बिग बॉस मराठीमध्ये दिसणार? एक पोस्टमुळे रंगली चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.