Marathi Movie : मल्टीस्टारर ‘थप्पा’ येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला; 'या' कलाकारांच्या मुख्य भूमिका

Thappa Marathi Movie Announced : थप्पा हा आगामी मराठी सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस आला. जाणून घेऊया या आगामी मराठी सिनेमाविषयी आणि त्यातील स्टारकास्टविषयी.
kimaya narayan
Updated on
  1. थप्पा हा बिग बजेट, दमदार कथानक असलेला आणि हिंदी मल्टीस्टारर सिनेमांना टक्कर देणारा मराठी चित्रपट आहे.

  2. वैदेही परशुरामी, रिंकू राजगुरू, सिद्धार्थ बोडके, गौरव मोरे, डॅनी पंडित, सखी गोखले आणि साईंकित कामत हे लोकप्रिय कलाकार पहिल्यांदाच एकत्र पडद्यावर दिसणार आहेत.

  3. नव्या जोडीदारांसह ताज्या केमिस्ट्री आणि भव्य सादरीकरणामुळे प्रेक्षकांना हटके आणि थरारक अनुभव मिळणार आहे.

