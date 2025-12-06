"आई नसती तर आज मी इथं नसते!"अभिनेत्री केतकी कुलकर्णीची भावनिक कथा मनाला भिडणारी

केतकी कुलकर्णीआई हा शब्द छोटा; पण अर्थ मात्र अपरिमित. आई आपल्या आयुष्यात सर्वांत महत्त्वाची व्यक्ती असते. आयुष्यातील प्रत्येक गोष्टीची सुरुवात आईपासूनच होते. प्रत्येक कुटुंबात बदल घडवण्याची ताकद कोणाकडे असेल, तर ती फक्त आईकडेच असते. छोट्या-मोठ्या गोष्टींपासून ते आयुष्याच्या मोठ्या निर्णयांपर्यंत, आई नेहमी आपल्यासाठी उभी असते. .ती आपल्याला जगण्याची, शिकण्याची आणि प्रत्येक परिस्थिती हाताळण्याची शिकवण देते. म्हणूनच आईचं महत्त्व शब्दांत सांगणं कठीण आहे.माझ्या आयुष्यात तर आईचं स्थान अतिशय खास आहे. माझं काहीही आईशिवाय होत नाही. अगदी छोट्या-छोट्या गोष्टींमध्ये जसं कपडे कुठले ठेवले, काय कधी करायचं, कुठे जायचं, हे सर्व आईच सांभाळते आणि मोठ्या गोष्टी, मोठे प्रश्न, स्ट्रेस, आयुष्यातल्या कठीण परिस्थिती हे सगळं आईच सोडवते. .माझ्या आयुष्यात जे काही घडलं, जे काही मी साध्य केलं, त्यामागे फक्त माझी आई आहे. मला कधीही वाटत नाही की मी एकटी आहे, कारण माझ्या मागे कायम आईचा हात असतो.मी आज जिथं आहे, ज्या इंडस्ट्रीत काम करते, ऑडिशन्स देते, शूटिंग करते, हे सर्व आईमुळेच शक्य झालं. माझी आई प्रत्येक शूटला माझ्यासोबत यायची. प्रत्येक ऑडिशनसाठी मला तयार करायची, मला धैर्य द्यायची, मला प्रोत्साहन द्यायची. आज मी अभिनेत्री झालेय, हे तिच्या मेहनतीचं फळ आहे..आई फक्त मुलांसाठीच नाही, तर संपूर्ण कुटुंबासाठी आधार असते. ती सर्वांना एकत्र ठेवते. आमच्या फॅमिलीमध्ये आज जे बदल झालेत, जे आम्ही साध्य केलं, ज्या ठिकाणी आम्ही आज आहोत, ते सगळं आईमुळेच. आई नसती, तर आमचं आयुष्य पूर्णपणे वेगळं असतं. आम्ही आज जिथं आहोत, तिथपर्यंत पोहोचण्यामागे आईचा मोठा वाटा आहे..माझी आई एक ड्रॉइंग, क्राफ्ट, रांगोळी शिक्षिका आहे. लहानपणी तिच्याकडे खूप मुलं शिकायला यायची. तिच्या कलेचा प्रभाव माझ्यावर खूप लहानपणापासून पडला. माझ्यात आलेले ड्रॉइंग, क्राफ्ट, चित्रकला, रांगोळी, टीशर्ट पेंटिंग, नृत्यकला हे सर्व सगळे छंद मला आईकडूनच मिळाले आहेत. कला शिकवणारी आई असल्यामुळे माझ्यात कलेची आवड निर्माण झाली. डान्स आणि अॅक्टिंगही माझ्या आयुष्यातील सर्वांत जवळच्या गोष्टी आहेत आणि या आवडीही मला आईमुळेच मिळाल्या..आईची आणखी एक अद्भुत गोष्ट म्हणजे तिची ताकद. माझी आई माझ्यापेक्षाही कितीतरी पटीनं स्ट्रॉंग आहे. प्रत्येक परिस्थितीत धैर्यानं उभं राहण्याची ताकद तिच्यात आहे. कोणतीही परिस्थिती असो- आई कधीही घाबरत नाही, कधी हार मानत नाही. तिच्यातली ही ताकद पाहून मी प्रेरित होते. तिचा हा गुण माझ्यात यावा, अशी माझी इच्छा आहे. ज्या दिवशी मी माझ्या आईसारखी स्ट्रॉंग बनेन, त्या दिवशी मला जग जिंकल्यासारखं वाटेल..सध्या मी ‘झी मराठी’ वाहिनीवरील ‘कमली’ या मालिकेत अनिकाची भूमिका साकारत आहे. आज अभिनेत्री म्हणून माझं जे काही स्थान आहे, ते पूर्णपणे आईमुळेच. तिनं माझ्यासाठी लढा दिला नसता, हट्ट केला नसता, ‘माझी मुलगी अभिनेत्रीच व्हायला हवी’ असा विश्वास ठेवला नसता, तर मी कधीच या क्षेत्रात आले नसते. तिनं माझ्यातील टॅलेंट ओळखलं, मला स्वप्नं पाहायला शिकवलं, ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तिचं सर्वस्व झोकून दिलं. तिनं माझ्यावर ठेवलेला विश्वासच आज लाखो लोक माझ्यावर ठेवत आहेत..२१व्या वर्षीचा तो क्षण विसरणं अशक्य! अभिज्ञा भावेंनी सांगितली आईच्या प्रेमाची हृदयस्पर्शी कहाणी .आईमुळे माझं व्यक्तिमत्त्व आकारला आलं. तिची शिकवण, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या सर्वांनी मला स्टेजवर आणि आयुष्यात दोन्हीकडे स्थिर केलं. मला विसरता येईल, असा आईशी संबंधित एकही प्रसंग नाही. तिच्यासोबत घालवलेला प्रत्येक क्षण माझ्यासाठी अविस्मरणीय आहे. आई म्हणजे माझं संपूर्ण आयुष्य, माझी ताकद, माझी प्रेरणा आणि माझ्यासाठी देवाचंच रूप. आई फक्त आई नसते, ती प्रेम आहे, आधार आहे, प्रेरणा आहे, आणि आयुष्याची खरी शक्ती आहे. माझ्या आयुष्याचं जे काही सुंदर, खास आणि यशस्वी आहे, ते सर्व माझ्या आईमुळेच. ती माझं जग आहे... आणि तिच्यासोबत घालवलेला प्रत्येक क्षण माझ्यासाठी अनमोल आहे.(शब्दांकन : आरसिन तांबोळी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.