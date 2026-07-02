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Khashaba Teaser: 'सैराट'नंतर पुन्हा इतिहास रचणार? नागराज मंजुळेंच्या 'खाशाबा'चा दमदार टीझर प्रदर्शित, मातीचा खेळ पहायला मिळणार

NAGRAJ MANJULE KHASHABA MOVIE TEASER RELEASE:'सैराट' आणि 'फँड्री'नंतर दिग्दर्शक नागराज मंजुळे 'खाशाबा' हा नवा मराठी सिनेमा घेऊन येत आहेत. स्वतंत्र भारताचे पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक विजेते खाशाबा जाधव यांच्या प्रेरणादायी जीवनावर आधारित या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झालाय
Khashaba teaser released by Nagraj Manjule

Khashaba teaser released by Nagraj Manjule

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

KHASHABA JADHAV BIOPIC MARATHI FILM 2027: दिग्दर्शक नागराज मंजुळे पुन्हा एकदा दमदार मराठी सिनेमा घेऊन प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. फँड्री आणि सैराट सारख्या सुपरहिट सिनेमानंतर आता नागराजने 'खाशाबा' या नव्या सिनेमाची घोषणा केली आहे. २ जुलै म्हणजे आज या सिनेमाचा दमदार टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. १ जानेवारी २०२७ रोजी हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

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