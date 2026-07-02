Khashaba Teaser: 'सैराट'नंतर पुन्हा इतिहास रचणार? नागराज मंजुळेंच्या 'खाशाबा'चा दमदार टीझर प्रदर्शित, मातीचा खेळ पहायला मिळणार

KHASHABA JADHAV BIOPIC MARATHI FILM 2027: दिग्दर्शक नागराज मंजुळे पुन्हा एकदा दमदार मराठी सिनेमा घेऊन प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. फँड्री आणि सैराट सारख्या सुपरहिट सिनेमानंतर आता नागराजने 'खाशाबा' या नव्या सिनेमाची घोषणा केली आहे. २ जुलै म्हणजे आज या सिनेमाचा दमदार टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. १ जानेवारी २०२७ रोजी हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे..'खाशाबा' हा सिनेमा स्वतंत्र भारतातील पहिले ऑलिम्पिक पदक मिळवणाऱ्या कुस्तीपटू खाशाबा जाधव यांच्या जीवनावर आधारित आहे. त्यांनी १९५२ मध्ये हेलिसिंकी इथं झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत फ्री स्टाईल कुस्ती प्रकारात कांस्य पदक जिंकून इतिहास रचला होता. .'खाशाबा'च्या टीझरमध्ये सुरुवातीला एक व्यक्ती दोरी फिरवताना दिसत आहे. त्यानंतर अजय-अतुल यांच्या आवाजात स्वातंत्र्यपूर्व भारत, तसंच ब्रिटिश अधिकारी आणि त्याकाळातील सामाजिक वातावरणाची झलक दाखवली आहे. या सीझनमध्ये अनेक बड्या कलाकरांची झलक सुद्धा पहायला मिळाली आहे. परंतु खाशाबा जाधव याची भूमिका कोण साकारणार? हे अजूनही गुलदस्त्यातच आहे. .दरम्यान या सिनेमात नागराज मंजुळे, जितेंद्र जोशी, छाया कदम, ओम भूतकर, महेश मांजरेकर हे कलाकार पहायला मिळणार आहे. या सिनेमाची निर्मिती ज्योती देशपांडे, गार्गी कुलकर्णी आणि नाराज मंजुळे यांनी केली आहे. सिनेमाच लेखन देखील नागराज मंजुळे आणि गर्गी कुलकर्णी यांनी केलय. हा सिनेमा १ जानेवारी २०२७ रोजी सिनेमा गृहात प्रदर्शित होणार आहे. .'बाल्कनीतून खाली उडी...' मंदार जाधवने सांगितला डिप्रेशनमधला थरकाप उडवणारा प्रसंग, म्हणाला 'काम नव्हतं म्हणून...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.