मैत्री असावी तर अशी! नाना पाटेकरांच्या कठीण काळात अशोक सराफ ठरले आधार; ‘त्या’ एका कोऱ्या चेकची गोष्ट आजही कायम आहे!

NANA PATEKAR AND ASHOK SARAF’S DECADES-LONG FRIENDSHIP: ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाच्या वृत्ताने भारतीय चित्रपटसृष्टीला मोठा धक्का बसला आहे. वयाच्या ७५व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. गोव्यातील निवासस्थानी नाना पाटेकर बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आले. त्यानंतर त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारांपूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान अशातच नाना पाटेकर आणि अशोक सराफ यांच्या मैत्रीचे किस्से पुन्हा चर्चेत आलेत..सिनेसृष्टीत काम करताना अनेक कलाकार एकमेकांचे चांगले मित्र बनतात. मात्र काही मैत्री अशी असते, जी काळ, प्रसिद्धी आणि यशाच्या पलीकडे जाऊन टिकून राहते. ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ आणि नाना पाटेकर यांचं नातं याचं उत्तम उदाहरण आहे. दोघांनी रंगभूमीवर एकत्र काम करत असताना मैत्रीचा जो धागा जोडला, तो आजही तितकाच घट्ट आहे. नाना पाटेकर यांनी एका कार्यक्रमात अशोक सराफ यांच्या मदतीच्या आठवणी सांगताना या मैत्रीतील अनेक हळवे किस्से शेअर केले होते..नाना पाटेकर यांच्या करिअरच्या सुरुवातीचा काळ संघर्षाचा होता. आर्थिक अडचणींचा सामना करत असताना त्यांना अशोक सराफ यांची साथ मिळाली. त्यावेळी दोघे नाटकांच्या दौऱ्यांवर असायचे. नाना पाटेकर हे अशोक सराफ यांच्या डोक्याला आणि पायांना तेलाने मालिश करायचे. त्याबदल्यात अशोक सराफ त्यांना पाच रुपये द्यायचे. आज ही रक्कम छोटी वाटत असली तरी त्या काळात नानांसाठी ते पाच रुपयेही अत्यंत महत्त्वाचे होते..पत्त्यांच्या खेळातही अशोक सराफांची मदतनाना पाटेकर यांनी ‘हमिदाबाईची कोठी’ या नाटकाच्या दिवसांमधील आणखी एक आठवण सांगितली होती. त्या काळात अशोक सराफ यांना २५० रुपये मानधन मिळायचे, तर नानांना केवळ ५० रुपये मिळायचे. नाटकाच्या मोकळ्या वेळेत दोघे पत्ते खेळायचे. मात्र नानांना पैसे मिळावेत यासाठी अशोक सराफ मुद्दाम हरायचे, अशी आठवण नानांनी सांगितली होती..गरजेच्या वेळी दिला कोरा चेकअशोक सराफ यांनी नाना पाटेकरांना केलेली मदत केवळ छोट्या-छोट्या गोष्टींपुरती मर्यादित नव्हती. एकदा नानांना पैशांची अत्यंत गरज होती. त्यावेळी अशोक सराफ स्वतः नानांच्या घरी गेले आणि त्यांनी त्यांना एक कोरा चेक दिला. .‘माझ्या खात्यात १५ हजार रुपये आहेत. तुला जितके हवे तितके तू काढ,’ असं अशोक सराफ यांनी नानांना सांगितलं होतं. त्यावेळी नानांनी त्यातून तीन हजार रुपये घेतले. विशेष म्हणजे, नाना पाटेकर यांच्या म्हणण्यानुसार, अशोक सराफ यांनी ते पैसे पुन्हा कधीही परत मागितले नाहीत. .Nana Patekar Passes Away: मित्रांच्या घरी भाकरी मागितली, वडिलांच्या अंत्यसंस्कारानंतरही नाटक केलं; नानांचा संघर्ष थक्क करेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.