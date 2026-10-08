Premier

Nana Patekar Passes Away: मित्रांच्या घरी भाकरी मागितली, वडिलांच्या अंत्यसंस्कारानंतरही नाटक केलं; नानांचा संघर्ष थक्क करेल

Nana Patekar’s Struggle From Childhood to Acting: नाना पाटेकर यांचा भुकेच्या दिवसांपासून राष्ट्रीय पुरस्कारापर्यंतचा संघर्ष, रंगभूमीपासून सिनेसृष्टीपर्यंतचा थक्क करणारा प्रवास.
Nana Patekar’s journey from financial hardship and theatre to becoming one of the most respected actors in Indian cinema

Nana Patekar’s journey from financial hardship and theatre to becoming one of the most respected actors in Indian cinema

esakal

Sandip Kapde
Updated on

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या अकस्मात निधनाने भारतीय सिनेसृष्टीला मोठा धक्का बसला आहे. वयाच्या ७५व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. नाना त्यांच्या गोव्यातील घरी बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचे निधन झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. आपल्या प्रभावी अभिनयाने, दमदार संवादफेकीने आणि वेगळ्या शैलीने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणाऱ्या नानांच्या जाण्याने सिनेसृष्टीत मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
Nana Patekar
Marathi News Esakal
www.esakal.com