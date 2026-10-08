Nana Patekar: नाना पाटेकरांनी शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला सगळ्यात मोठा निर्णय, 1.5 कोटींची घेणार होते कार; बळीराजाची बातमी पाहिली अन् क्षणात बदलला प्लॅन!

NANA PATEKAR FARMER STORY REVEALED BY WRITER RANBIR PUSHP: अभिनेते नाना पाटेकर यांचं निधन झालय. त्यांच्या जाण्याने सिनेसृष्टीत शोककळा पसरली आहे. गोव्यातील निवासस्थानी ते बेशुद्ध अवस्थेत आढळले होते. त्यांना तातडीनं रुग्णालयात नेण्यात आलं परंतु तिथं त्यांना मृत घोषित केलं. .दरम्यान नाना पाटेकर अनेक किस्से चर्चेत आले आहेत. नाना नेहमीच स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जातात. अभिनय असो, बॉलिवूड असो किंवा सामाजिक प्रश्न असो नाना आपली मत बेधडकपणे मांडत होते. परंतु त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची आणखी एक बाजू शेतकऱ्यांसाठी असलेली त्यांची आस्था, गेल्या अनेक वर्षांपासून ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवत आले आहेत.. रणबीर पुष्प यांनी नानाबद्दल एक किस्सा सांगितला होता. ते म्हणालेले की, 'एकदा नाना पाटेकर टीव्हीवर बातम्या पाहत होते. त्यावेळी एका शेतकरी कुटुंबाने आत्महत्या केल्याची बातमी त्यांच्या समोर आली. या घटनेने नाना अस्वस्थ झाले. विशेष म्हणजे, दुसऱ्याच दिवशी नाना पाटेकर तब्बल 1.5 कोटी रुपयांची कार खरेदी करणार होते. कार घेण्याची तयारीही पूर्ण झाली होती. मात्र, शेतकरी कुटुंबाच्या आत्महत्येची बातमी पाहिल्यानंतर त्यांनी आपला निर्णय बदलला.'.'नानांनी लगेच आपल्या एका मित्राला फोन केला. त्यांनी मित्राला प्रत्येक शेतकऱ्याला 15-15 हजार रुपयांचे चेक तयार करून देण्यास सांगितले. एका बाजूला स्वतःसाठी महागडी कार खरेदी करण्याची तयारी आणि दुसऱ्या बाजूला संकटात असलेल्या शेतकरी कुटुंबांसाठी मदतीचा निर्णय, या प्रसंगातून नानांची संवेदनशीलता दिसून येते', असं रणबीर पुष्प यांनी सांगितलं..नानांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ‘नाम फाउंडेशन’च्या माध्यमातूनही अनेक प्रश्न सोडवले. शेतकऱ्यांची अनेक काम करण्याचा प्रयत्न केला. एका मुलाखतीत ते 'जीवन संपवण्याचा विचार डोक्यात येत असेल तर मला फोन करा' असं त्यांनी एका सभेत शेतकऱ्यांना म्हटलं होतं. दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसारख्या गंभीर प्रश्नांवर त्यांनी सातत्याने आवाज उठवला आहे..मैत्री असावी तर अशी! नाना पाटेकरांच्या कठीण काळात अशोक सराफ ठरले आधार; ‘त्या’ एका कोऱ्या चेकची गोष्ट आजही कायम आहे!\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.