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Nana Patekar: नाना पाटेकरांनी शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला सगळ्यात मोठा निर्णय, 1.5 कोटींची घेणार होते कार; बळीराजाची बातमी पाहिली अन् क्षणात बदलला प्लॅन!

NANA PATEKAR GAVE UP RS 1.5 CRORE CAR TO HELP FARMER FAMILIES: रणबीर पुष्प यांनी नाना पाटेकरांचा शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या मदतीचा किस्सा सांगितला होता, तो आता पुन्हा चर्चेत आलाय. 1.5 कोटींची कार न घेता शेतकरी कुटुंबांना मदत करण्याचा निर्णय नानांनी घेतल्याचं रणबीर पुष्प यांनी सांगितलं होतं.
NANA PATEKAR

NANA PATEKAR HELP FARMER FAMILIES

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

NANA PATEKAR FARMER STORY REVEALED BY WRITER RANBIR PUSHP: अभिनेते नाना पाटेकर यांचं निधन झालय. त्यांच्या जाण्याने सिनेसृष्टीत शोककळा पसरली आहे. गोव्यातील निवासस्थानी ते बेशुद्ध अवस्थेत आढळले होते. त्यांना तातडीनं रुग्णालयात नेण्यात आलं परंतु तिथं त्यांना मृत घोषित केलं.

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