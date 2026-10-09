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नानांना अखेरचा निरोप देताना मकरंद अनासपुरे ढसाढसा रडले, जिवाभावाचा मित्र गमावल्याचं दुःख चेहऱ्यावर स्पष्ट Video

NANA PATEKAR DEATH NEWS AND OFFICIAL CONFIRMATION: नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांच्या मैत्रीची चर्चा पुन्हा रंगली आहे. सोशल मीडियावरील कथित भावूक व्हिडीओ आणि नाम फाऊंडेशनमधील त्यांच्या कार्याबद्दल जाणून घ्या.
NANA PATEKAR DEATH

NANA PATEKAR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

NANA PATEKAR AND MAKARAND ANASPURE FRIENDSHIP STORY: मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांचं ८ ऑक्टोंबर रोजी निधन झालं. ते ७५ वर्षांचे होते. त्यांच्या अचानक जाण्याने सगळ्यांना धक्का बसला. नानांच्या पार्थिवावर पुण्यातील डोणजेगावात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. नाना पाटेकरांच्या अंत्यदर्शनाला अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित होते. यावेळी मकरंद अनासपूरे सुद्धा भावूक झाल्याचं पहायला मिळालं.

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