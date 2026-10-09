नानांना अखेरचा निरोप देताना मकरंद अनासपुरे ढसाढसा रडले, जिवाभावाचा मित्र गमावल्याचं दुःख चेहऱ्यावर स्पष्ट Video

NANA PATEKAR AND MAKARAND ANASPURE FRIENDSHIP STORY: मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांचं ८ ऑक्टोंबर रोजी निधन झालं. ते ७५ वर्षांचे होते. त्यांच्या अचानक जाण्याने सगळ्यांना धक्का बसला. नानांच्या पार्थिवावर पुण्यातील डोणजेगावात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. नाना पाटेकरांच्या अंत्यदर्शनाला अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित होते. यावेळी मकरंद अनासपूरे सुद्धा भावूक झाल्याचं पहायला मिळालं. .मकरंद अनासपुरेंना आपल्या जवळच्या मित्राला अखेरचा निरोप देताना पाहून अश्रू अनावर झाले. यावेळी ते गळ्यात पडून ढसाढसा रडले. नाना आणि मकरंद अनासपुरे यांनी नाम फाऊंडेशनद्वारे शेतकऱ्यांना बरीच मदत केली. त्यांच्या जाण्यानं मकरंद अनासपुरेंच्या आयुष्यात मोठी पोकळी निर्माण झालीय. .सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये मल्हार रडत मकरंद अनासपुरे यांच्या जवळ रडू लागतात. त्यावेळी मकरंद अनासपुरे यांना देखील मल्हार रडताना पाहून अश्रू अनावर झाले. ते ढसाढसा रडू लागले. त्या दोघांना पाहून आजूबाजूचे लोकांना सुद्धा रडू कोसळलं. त्यांचा हा व्हिडिओ पाहून चाहते सुद्धा भाऊक झाल्याचं पहायला मिळालं. .नाना पाटेकर यांनी मराठीसह अनेक बॉलिवूड सिनेमामध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. अग्निसाक्षी, वेलकम, तिरंगा, क्रांतिवीर यासारख्या भूमिका गाजल्या होत्या. तसंच नटसम्राट, पक पक पकाक्, डॉ. प्रकाश बाबा आमटे या सिनेमांमधील त्यांच्या भूमिका खूप चर्चेत आल्या. .हसत-गात पारंपारिक गाण्यावर केलेलं नृत्य, निधनाच्या काही तासांपूर्वी गोव्यातील कार्यक्रमात नाना पाटेकरांनी धरला होता ठेका, Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.