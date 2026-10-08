आईचा शब्द नानांसाठी होता अंतिम; 'तेव्हा' दिलेलं वचन शेवटपर्यंत पाळलं

NANA PATEKAR PROMISE TO HIS MOTHER AFTER PARINDA: प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांचं वयाच्या ७५ व्या वर्षी निधन झालं. गोव्यातील त्यांच्या निवासस्थानी ते बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं, परंतु तिथंच त्यांची प्राणज्योत मालवली. नाना पाटेकर यांचं कुटुंबावर खूप प्रेम होतं. ते आईचा कोणताही शब्द कधीच पडू देत नव्हते. त्यांनी त्यांच्या आईला एक वचन दिलं होतं. ते त्यांनी शेवटपर्यंत पाळलं. जाणून घ्या याविषयी..नाना पाटेकर यांची परिंदा सिनेमात कामाची बरीच चर्चा होती. या सिनेमात त्यांनी विक्षिप्त अशा 'अण्णा'ची भूमिका साकारली होती. या सिनेमात ते थंड डोक्याने खून करताना पहायला मिळाले. गाजलेल्या पात्रापैकी हे एक त्यांचं पात्र होतं. या भूमिकेसाठी त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार सुद्धा मिळाला होता. परंतु नाना यांच्या आईने जेव्हा परिंदा सिनेमा पाहिला तेव्हा त्यांना नानांची भूमिका आवडली नव्हती. .परिंदा सिनेमातील अभिनय पाहून आई त्यांच्यावर चिडली होती. ती त्यांना म्हणाली, 'कोण मूर्ख माणसं आहेत, ज्यांनी तुला या पात्रासाठी पुरस्कार दिला. हे किती वाईट दाखवलं आहे.' आईचं वाक्य नानांच्या लक्षात राहिलं. त्यांनी 'यापुढे अशी भूमिका करणार नाही' असं वचन आईला दिलं. त्यानंतर तो शब्द त्यांनी आयुष्यभर पाळला. .नानांचा अभिनय जितका प्रभावी होता, तितकंच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात कुटुंबाला असलेलं महत्त्वही अनेकदा समोर आलं. त्यामुळे त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या अभिनयातील अनेक आठवणींसोबतच त्यांचा कुटुंबाशी असलेला जिव्हाळाही चर्चेत आला आहे. .NANA PATEKAR: सेटवर नाना पाटेकरांच्या पोटात घुसला होता खरा चाकू; तरीही थांबवला नाही शूटिंगचा सीन, काय आहे किस्सा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.