बेशुद्ध नाना, धावत गाठलं हॉस्पिटल, ४५ मिनिटं डॉक्टरांचे शर्थीचे प्रयत्न; नानांच्या गोव्यातल्या घरी नेमकं काय घडलं?

आपल्या अभिनयाने भल्याभल्यांना पाणी पाजणारे लोकप्रिय मराठी अभिनेते नाना पाटेकर यांनी वयाच्या ७५ व्या वर्षी प्रेक्षकांचा निरोप घेतलाय. त्यांनी त्यांच्या अभिनयाने आणि भारदस्त आवाजाने आपलं प्रत्येक पात्र जिवंत केलं. त्यांनी आपल्या मेहनतीच्या जोरावर मराठीच नाही तर बॉलिवूडही गाजवलं. त्यांची जागा कुणीही घेऊ शकत नाही. गोव्यातल्या निवासस्थानी त्यांनी शेवटचा श्वास घेतला. ते त्यांच्या गोव्यातल्या घरी बेशुद्ध अवस्थेत सापडले होते. त्यानंतर त्यांना गोव्यातल्या मणिपाल रुग्णालयात नेण्यात आलं होतं. तिथे नेमकं काय घडलेलं? .'कसं झालं नानांचं निधन? रिपोर्ट्सनुसार, नाना पाटेकर गोव्यातील डोना पाउला येथील त्यांच्या घरी बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. नाना पाटेकर ७५ वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनाच्या बातमीने सिनेविश्वासह चाहतेही शोकसागरात बुडाले आहेत. नाना पाटेकर यांना सकाळी ५ वाजून २० मिनिटांनी मृत घोषित करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. प्राथमिक तपासणीनुसार, त्यांना कार्डियाक अरेस्ट आला होता. रुग्णालयात आणल्यानंतर डॉक्टरांनी जवळपास ४५ मिनिटे त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र उपचारांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही आणि अखेर डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं..‘परिंदा’, ‘प्रहार’, ‘अंगार’, ‘क्रांतिवीर’, ‘तिरंगा’, ‘खामोशी’ आणि ‘अब तक छप्पन’ यांसारख्या चित्रपटांमधील त्यांच्या भूमिका विशेष गाजल्या. त्यांचा 'पक पक पकाक', 'नटसम्राट' हे चित्रपटही प्रचंड गाजले होते. आता त्यांच्या जाण्याने आता सिनेसृष्टीत मोठी पोकळी निर्माण झालीये. .थिएटर फुटलं, अंधारातून पळालो, नानाने मला रिक्षात टाकलं अन् स्वतः... अशोक मामांनी सांगितला तो प्रसंग, काय घडलेलं? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.