लोकं म्हणतील नानाचा मुलगा असा कसा? दुसऱ्या मुलाचा तिरस्कार करायचे नाना, आयुष्यभर मनात राहिली ती सल

चित्रपटसृष्टीचे दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर यांचं आज ८ ऑक्टोबर रोजी गोव्यात निधन झालं. त्यांना पहाटे कार्डियाक अरेस्टचा झटका आला. इस्पितळात नेल्यावर डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. आता त्यांच्या जाण्याने चित्रपटसृष्टीत मोठी पोकळी निर्माण झालीये. नानांनी आयुष्यात खूप चढ उतार पाहिले. त्यातलाच एक धक्का म्हणजे नानांच्या दुसऱ्या मुलाचं वयाच्या अवघ्या दुसऱ्या वर्षीच निधन झालं. मात्र या मुलाबद्दल नानांना कधीही प्रेम वाटलं नाही. ते तो जिवंत असे पर्यंत त्याचा तिरस्कार करत राहिले. जेव्हा त्याचं निधन झालं तेव्हा मात्र नानांना त्यांची चूक समजली. मात्र तोपर्यंत उशीर झाला होता. स्वतः नानांनी याबद्दलची कबुली दिली होती. .'लल्लनटॉप'ला दिलेल्या मुलाखतीत नानांनी याबद्दल सांगितलं होतं. नानांच्या मुलाचं नाव दुर्वासा होतं. मात्र त्याला एका डोळ्याला प्रॉब्लेम होता. त्याला व्यवस्थित दिसत नव्हतं. नाना म्हणाले, 'मी त्याचा इतका तिरस्कार करु लागलो होतो की, जेव्हा मी त्याला बघायचो तेव्हा मला वाटायचं, की लोक काय विचार करतील, नानांचा मुलगा कसा आहे वगैरे. मी कधीच विचार केला नव्हता, की त्याला काय वाटेल किंवा त्याला काय होत असेल. मी फक्त माझ्या मुलाबद्दल लोक काय विचार करतील, याचाच विचार करायचो.'.नाना पुढे म्हणाले, 'त्याचं नाव दुर्वासा होतं. त्याने आमच्यासोबत अडीच वर्षे घालवली. पण आपण काय करु शकतो.... आयुष्यात काही गोष्टी निश्चित असतात.' नाना यांच्या पार्थिव देहावर पुण्यातील त्यांच्या फार्महाउसमधेच अंतिमसंस्कार करण्यात येणार आहेत. हीच त्यांची शेवटची इच्छा होती. .कोट्यवधींची संपत्ती, अनेक घरं तरीही गावातल्या फार्महाउसवर का राहत होते नाना पाटेकर? हे होतं खरं कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.