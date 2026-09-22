फुलांची आरास अन् गणपतीचं गोंडस रूप! पुण्यात या ठिकाणी आहे नाना पाटेकरांचा गणपती; राहुल देशपांडेंनी शेअर केला फोटो

सध्या सगळीकडे गणेशोत्सवाची धूम आहे. प्रत्येकजण आपापल्या घरातील गणरायाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत असतात. त्यात कलाकारदेखील कसे मागे राहतील. अनेक मराठी आणि बॉलीवूड कलाकारांकडे गणपती बसतो. ते मोठ्या आस्थेने गणरायाची स्थापना करतात. दरवर्षी हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. इतर कलाकारांप्रमाणे नाना पाटेकरांच्या घरीदेखील गणपती बसतो. आता लोकप्रिय गायक राहुल देशपांडे यांनी नाना पाटेकरांच्या घरच्या गणपतीचा फोटो दाखवला आहे. .राहुल देशपांडे यांनी सोशल मीडियावर काही फोटो शेअर केले आहेत. नानांच्या घरच्या गणपतीची झलक या फोटोंमधून दिसत आहे. फोटोमध्ये गणरायासमोर सुंदर सजावट केली आहे. केसरी व पिवळ्या रंगाची झेंडूची फुले तसेच इतर फुलांची आरास केली आहे. एका व्हिडीओमध्ये नाना स्वत: पांढऱ्या फुलांची नक्षी पूर्ण करत असल्याचं दिसतंय. हे. फुलांनी पुढे विनायक असं लिहिलंय. मूर्तीसमोर भल्यामोठ्या समया आहेत. नाना यांनी त्यांच्या घरी नाही तर फार्महाउसवर गणरायाची स्थापना केलीये. त्यांचं फार्महाउस पुण्यातील सिंहगड येथील डोणजे गावात आहे. ज्याचं नाव आहे 'नानाची वाडी'. .नाना पाटेकरांच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं तर ते लवकरच आपल्याला श्रद्धा कपूरसोबत 'ईठा' चित्रपटात पाहायला मिळणार आहेत. यात नानांची भूमिका नेमकी काय असणार, हे मात्र अद्याप गुलदस्त्यात आहे. .पदरात लहान मुलगी, वयही झालेलं नाही तरीही दुसरं लग्न का करत नाहीये मानसी कुलकर्णी? म्हणते, 'सासरचे मला म्हणतात... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.