मला नाना पाटेकर घृणास्पद वाटतात, त्यांची भयानक बाजू मी पाहिलीये... बड्या अभिनेत्रीचं वक्तव्य

मराठीसोबतच हिंदी सिनेसृष्टीत आपली अभिनयाची छाप पाडणारे लोकप्रिय अभिनेते नाना पाटेकर त्यांच्या चित्रपटांसोबतच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलही चाहत्यांमध्ये चर्चेत असतात. नाना यापूर्वी अनेक कॉंट्रोव्हर्सीमध्ये अडकले आहेत. मात्र एका अभिनेत्रीने थेट त्यांच्यावर ते किळसवाणे असल्याचे आरोप केले होते. आणि ही अभिनेत्री काही छोटी अभिनेत्री नव्हती. तिने अनेक चित्रपटांमध्ये नानांसोबत काम केलं. दोघे चांगले मित्रही होते. मात्र मुलाखतीत तिने नाना पाटेकर म्हणजे नकारात्मक बाजू लपवून ठेवणारे व्यक्ती आहेत असं म्हटलं होतं. ती अभिनेत्री होती डिंपल कपाडिया. .नाना पाटेकर व डिंपल कपाडिया यांनी 'प्रहार: द फायनल अटॅक', 'अंगार' आणि 'क्रांतिवीर' सारख्या चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलं होतं. त्यानंतर बरीच वर्षे त्यांनी एकमेकांबरोबर स्क्रीन शेअर केली नाही. २०१० मध्ये 'तुम मिलो तो सही' या चित्रपटात पुन्हा एकदा त्यांनी पुन्हा एकदा एकत्र काम केलं होतं. काही वर्षांपूर्वी ते 'वेलकम २' मध्ये दिसले. मात्र एका मुलाखतीमध्ये डिंपल यांनी त्यांचं नाना पाटेकरांसोबत काम करण्याचा अनुभव सांगितला होता. 'एनडीटीव्ही'ला दिलेल्या मुलाखतीत डिंपल यांनी 'मला नाना घृणास्पद, नकोसे वाटतात,असं वक्तव्य केलेलं. ज्याची प्रचंड चर्चा झाली होती..या मुलाखतीत डिंपल म्हणाल्या, 'चांगल्या मार्गाने आणि वाईट दोन्ही बाजूने. खरं तर ते खूप प्रतिभावान आहेत, यात मला तिळमात्र शंका नाही. त्यांच्यासारख्या प्रतिभावान कलाकारांच्या कितीही मी चुका माफ करू शकते. मला त्यांचा अभिनय इतका आवडतो की त्यासाठी मी माझा जीवही देऊ शकते.' पण नानांची नकारात्मक बाजू सांगताना डिंपल म्हणाल्या, 'एक व्यक्ती म्हणून माझ्याबरोबर नाना खूप चांगले वागतात, आम्ही दोघे चांगले मित्रही आहोत, पण मी त्यांची भयंकर बाजूही पाहिली आहे. त्यांची नकारात्मक बाजू. आपल्या सर्वांची अशीच एक नकारात्मक बाजू असते, जी आपण सर्वांपासून लवपून ठेवतो. तशीच नकारात्मक बाजू नानांची आहे आणि त्यांनी ती खूप चांगल्या पद्धतीने लपवून ठेवली आहे.' .डिंपल यांच्या या वक्तव्याची चांगलीच चर्चा झालेली. नाना खूप चांगले मित्र असले तरी त्यांचीही एक भयंकर नकारात्मक बाजू आहे, असंही डिंपल म्हणाल्या होत्या. .शूटिंगच्या बहाण्याने दिलीप कुमार यांनी जोरदार कानशिलात लगावली आणि मधुबाला तिथेच... सेटवर स्मशान शांतता पसरली