Video: ‘नाना’ पर्वाचा अंत! ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर अनंतात विलीन; साश्रू नयनांनी लाडक्या अभिनेत्याला अखेरचा निरोप

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं आज (८ ऑक्टोबर) पहाटे त्यांच्या गोव्यातील राहत्या घरी निधन झालं. ते ७५ वर्षांचे होते. काय फिट असणारे नाना असे कार्डियाक अरेस्टने गेले यावर चाहत्यांचा अजूनही विश्वास बसत नाहीये. त्यांच्या निधनाने सिनेसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. आपल्या दमदार अभिनयाने, खास संवादफेकीने आणि वेगळ्या व्यक्तिमत्त्वाने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारे नाना पाटेकर आता अनंतात विलीन झाले आहेत. चाहत्यांनी साश्रू नयनांनी आपल्या लाडक्या अभिनेत्याला निरोप दिलाय. पुण्यातील त्यांचं फार्महाउस नानाची वाडी येथे त्यांच्या पार्थिव देहावर अंतिम संस्कार करण्यात आले. टाळाच्या गजरात नानांना निरोप देण्यात आलाय. .गोव्यात निधन झाल्यानंतर नानांच्या पार्थिव देहाला एअर लिफ्ट करून पुण्यात आणण्यात आलं. नानाची वाडी येथे अनेक चाहते त्यांची वाट पाहत होते. इथेच त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंतिम संस्कार करण्यात आलेत. नानांच्या निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांसह मित्रपरिवार, सहकलाकार आणि चाहत्यांमध्ये शोक व्यक्त केला जात आहे. नानांसोबतच्या आठवणींना अनेकांनी उजाळा दिला असून, त्यांच्या साध्या स्वभावापासून ते अभिनयातील विलक्षण ताकदीपर्यंत अनेक पैलू आठवले जात आहेत..नानांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी कुटुंबीय, जवळचे मित्र, सहकारी कलाकार आणि त्यांच्या चाहत्यांनी उपस्थित राहून अखेरचा निरोप दिला. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले,महापौर मंजुषा नागपुरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे,मंत्री उदय सामंत,सदाभाऊ खोत,आमदार अर्जुन खोतकर,हेमंत पाटील, गोपीचंद पडळकर, अभिनेता प्रवीण तरडे, दिग्दर्शक किरण यज्ञापवित,रुपाली चाकणकर, पंढरपूर देवस्थान ट्रस्टचे शिवाजी मोरे,अनिकेत तटकरे,अभिनेता गौरव मोरे, अभिनेते सुशांत शेलार, आबा बागुल,भाई जगताप, नागराज मंजुळे, उपमहापौर परशुराम वाडेकर,रमेश परदेशी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र.कुलगुरू डॉ.पराग काळकर, राज देशमुख आदी राजकीय,शिक्षण,कला क्षेत्रातील मान्यवर ,ग्रामस्थ, नाम फाऊंडेशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.भावुक वातावरणात नानांना निरोप देताना अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले..नानांच्या अखेरच्या प्रवासात पत्नी-मुलाची अवस्था पाहून डोळे पाणावतील; नीलकांती आणि मल्हार यांचा VIDEO समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.