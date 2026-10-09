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नाना पाटेकर यांचा ‘ले मैं भी नाचा’ सीन खऱ्या घटनेवर आधारित; अभिनेत्याने स्वतः सांगितला होता किस्सा!

NANA PATEKAR’S LE MAIN BHI NACHA SCENE REAL-LIFE STORY: नाना पाटेकर यांचा ‘तुम मिलो तो सही’ चित्रपटातील ‘ले मैं भी नाचा’ सीन खऱ्या घटनेवर आधारित होता. रेडिओ सिटीच्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितलेला सिग्नलवरील हा भन्नाट किस्सा जाणून घ्या.
NANA PATEKAR’S LE MAIN BHI NACHA SCENE

NANA PATEKAR’S LE MAIN BHI NACHA SCENE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

THE REAL INCIDENT BEHIND NANA PATEKAR’S VIRAL DANCE SCENE: आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी आणि दमदार अभिनयासाठी नाना पाटेकर ओळखले जायचे. त्याचं ८ ऑक्टोबर रोजी वयाच्या ७५ व्या वर्षी निधन झालं. दरम्यान त्यांच्या निधनानंतर त्याचे अनेक किस्से पुन्हा चर्चेत आले आहेत. नाना पाटेकर यांची ओळख केवळ गंभीर आणि प्रभावी इतकीच नव्हती तर ते आपल्या विनोदी शैलीतून प्रेक्षकांना खळखळून हसवत होते. त्यांच्या सिनेमातील अनेक सीन सोशल मीडियावर मीम्सच्या माध्यमातून व्हायरल होतात.

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