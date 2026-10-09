नाना पाटेकर यांचा ‘ले मैं भी नाचा’ सीन खऱ्या घटनेवर आधारित; अभिनेत्याने स्वतः सांगितला होता किस्सा!

THE REAL INCIDENT BEHIND NANA PATEKAR’S VIRAL DANCE SCENE: आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी आणि दमदार अभिनयासाठी नाना पाटेकर ओळखले जायचे. त्याचं ८ ऑक्टोबर रोजी वयाच्या ७५ व्या वर्षी निधन झालं. दरम्यान त्यांच्या निधनानंतर त्याचे अनेक किस्से पुन्हा चर्चेत आले आहेत. नाना पाटेकर यांची ओळख केवळ गंभीर आणि प्रभावी इतकीच नव्हती तर ते आपल्या विनोदी शैलीतून प्रेक्षकांना खळखळून हसवत होते. त्यांच्या सिनेमातील अनेक सीन सोशल मीडियावर मीम्सच्या माध्यमातून व्हायरल होतात. .असाच एक प्रसंग म्हणजे २०१० मध्ये प्रदर्शित झालेला सिनेमा 'तुम मिलो तो सही'. या सिनेमात 'ले मैं भी नाचा' हा सीन प्रचंड व्हायरल झाला. पण हा सीन काल्पनिक नव्हता तर त्यामागे नाना पाटेकर यांच्या आयुष्यात घडलेला एक खरा प्रसंग होता. असं त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं. .नाना पाटेकर यांनी रेडिओ सिटीला एकदा मुलाखत दिली होती. तेव्हा या प्रसंगाचा खुलासा करताना ते म्हणाले, 'एकदा मी गाडीतून प्रवास करत होतो. सिग्नलवर गाडी थांबली आणि त्यावेळी एक तृतीयपंथी व्यक्ती माझ्याजवळ आली आणि नाचू लागले. त्यांनी माझ्याकडे पैसे मागितले. मला म्हणाले, 'तू हिरो आहेस, चांगले सिनेमे करशील.' असं काही ती व्यक्ती बोलत होती. सिग्नल लागल्यामुळे सगळ्या गाड्या थांबल्या होत्या. त्यावेळी मी गाडीतून खाली उतरलो आणि त्या व्यक्तीसमोर नाचून तिच्याकडे पैसे मागितले'.आपल्यासोबत प्रत्यक्ष घडलेला हा प्रसंग नाना पाटेकर यांनी नंतर चित्रपटात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आज सोशल मीडियावर लोकप्रिय असलेल्या या सीनमागे त्यांच्या खऱ्या आयुष्यातील अनुभव असल्याचे समोर आले. .नानांना अखेरचा निरोप देताना मकरंद अनासपुरे ढसाढसा रडले, जिवाभावाचा मित्र गमावल्याचं दुःख चेहऱ्यावर स्पष्ट Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.