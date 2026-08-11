NANA PATEKAR MADHOO YASHWANT MOVIE INCIDENT: मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत नाना पाटेकरांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. नाना अभिनयासह त्यांच्या स्पष्ट वागण्यासाठी सुद्धा ओळखले जातात. त्यांचे अनेक किस्से सहकलाकार शेअर करत असतात. काहीजण काम करताना त्यांच्यासोबत वाद झाल्याचाही अनुभव शेअर करतात. अशातच एका मुलाखतीत एका अभिनेत्रीनं नानासोबत काम करण्याचा अनुभव सांगितला. यावेळी नानांनी कानशिलात मारल्याचही ती म्हणाली. .यशवंत सिनेमात नाना पाटेकर आणि अभिनेत्री मधू हे मुख्य भूमिकेत होते. त्या सिनेमावेळचा किस्सा सांगताना मधू म्हणाल्या की, 'एक सीन होता, ज्यामध्ये खूप रडायचं होतं. मी ग्लिसरीन घेण्यासाठी गेले पण ते मला वापरू दिलं नाही. नाना मला म्हणाले, तुझ्या मनात ज्या भावना आहेत त्या जाग्या कर, डोळ्यांतून पाणी आपोआप येईल. मला ते जमतच नव्हतं. त्यावेळी नानांनी मला अचानक कानशिलात लगावली. त्यांनी मला जोरात मारल्यामुळे मी रडू लागले होते.'.पुढे ती म्हणाली, 'त्यांनी मला मारल्यामुळे मला प्रचंड राग आला होता. कारण आम्ही सराव केला होता, त्यावेळी त्यांनी असं काहीच केलं नव्हतं. त्यांनी मला मारल्यामुळे मला धक्का बसलेला. मला पटकन राग येतो आणि त्यामुळे मीही त्यांना कानाखाली मारली. त्या सगळ्या प्रकाराची सिनेमातील सीनला मदत मिळाली' असं मधू म्हणाल्या. .पुढे मधू असंही म्हणाल्या की, 'नाना पाटेकरांनी कधीच माझा अनादर केला नाही. कधीच ते माझ्या उर्मटपणे वागले नाही. माझ्या अभिनयात सुधारणा व्हावी असं त्यांना नेहमी वाटायचं. नाना म्हणणं होतं की, आपण ते पात्र जगलं पाहिजे.' असं त्या म्हणाल्या..Ajay Devgn: सिंघम आता ‘क्राईम पेट्रोल’मध्ये! अजय देवगणने १५ भागांचं शूटिंगही केलं; अनुप सोनींची जागा घेणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.