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“त्यांनी मला जोरात मारलं अन् मी रडू लागले”; नाना पाटेकरांनी अभिनेत्रीला मारलेली कानशि‍लात

NANA PATEKAR SLAPPED MADHOO DURING YASHWANT SHOOTING: अभिनेते नाना पाटेकर आपल्या स्पष्टवक्तेपणासोबतच अभिनयासाठीही ओळखले जातात. त्यांच्या सहकलाकारांकडून नानांसोबत काम करण्याचे अनेक किस्से ऐकायला मिळतात.
NANA PATEKAR

NANA PATEKAR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

NANA PATEKAR MADHOO YASHWANT MOVIE INCIDENT: मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत नाना पाटेकरांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. नाना अभिनयासह त्यांच्या स्पष्ट वागण्यासाठी सुद्धा ओळखले जातात. त्यांचे अनेक किस्से सहकलाकार शेअर करत असतात. काहीजण काम करताना त्यांच्यासोबत वाद झाल्याचाही अनुभव शेअर करतात. अशातच एका मुलाखतीत एका अभिनेत्रीनं नानासोबत काम करण्याचा अनुभव सांगितला. यावेळी नानांनी कानशिलात मारल्याचही ती म्हणाली.

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