आठवणीतील भेट : पेट्रोल पंपावरचा तो मुलगा नानांना पाहतच बसला...

लेखक - नितीन मुजुमदारआज सकाळी व्हॉलीबॉल चे गेम्स just संपवून सगळे बसलो असताना नाना पाटेकर यांना काळाने आपल्यापासून हिरावून घेतल्याची दुःखद बातमी आली.आदल्याच दिवशी माजी कसोटीपटू बलविंदर संधू यांच्याकडून पुण्यात 17ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाचे आमंत्रण आले होते.पुण्यात पी वाय सी जिमखान्यावर होणाऱ्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे नाना पाटेकर असणार होते. त्यानिमित्त नानाची स्टेज वर क्रिकेट संदर्भात प्रकट मुलाखत घेण्यासाठी बलविंदर संधूंशी आज बातचीत देखील करणार होतो. त्याबाबत विचारात असतानाच ही दुःखद बातमी येऊन थडकली. या बातमीमुळे मन मागे गेले ते थेट एक तप. . तो कुसुमाग्रजांचा जन्मदिन होता. कुसुमाग्रजांच्या जन्मदिनी, कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान मध्ये 'नटसम्राट' या आगामी मराठी चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली होती .या प्रसंगी चित्रपटातील एक प्रमुख कलाकार असलेल्या नाना पाटेकर यांनी नटसम्राट मधील काही संवाद साभिनय वाचून दाखविले. जेमतेम 8/10 फुट अंतरावरुन हा प्रचंड ताकदीचा अभिनय बघणे एक अविस्मरणीय अनुभव होता . नटसम्राटाचे शिवधनुष्य आणि नाना पाटेकर ,विक्रम गोखले, रीमा लागू अशी दिग्गज मंडळी त्यामुळे नटसम्राटाने पुन्हा एकदा मराठी मनाच्या काळजाचा ठाव घेणार अशी चिन्हे चित्रपट प्रदर्शनापूर्वीच जाणवली होती आणि तसेच घडले..नानांनी त्या दिवशी केलेल्या अभिनयामुळे उपस्थितही अन्तरबाह्य हलले अणि स्वतः नानाही भूमिकेत शिरल्यामुळे सदगदित झालेला दिसला. भूमिका जगणे म्हणजे काय हे त्या दिवशी आम्हा सर्व भाग्यवान उपस्थितांनी याची देही याची डोळा अनुभवले. त्या दिवशी आम्हा साऱ्या उपस्थित प्रेक्षकांना घरी परतताना 'अप्पासाहेब बेलवलकर' ही सुन्न करणारी व्यक्तिरेखा haunt करीत होती..नानांची आणखी एक रंजक आठवण. फार वर्षांपूर्वी मी नाशिकच्या त्रिंबक रोड वरील एका पेट्रोल पंपावर माझ्या स्कूटर मध्ये पेट्रोल भरायला गेलो होतो.तेव्हा तिथेच नाना पाटेकर देखील त्यांच्या गाडीत पेट्रोल भरण्यानिमित्ताने आलेले होते. तेव्हा त्यांना बघून आश्चर्याचा धक्का बसलेला अटेंडेंट दुसऱ्या स्कूटर मध्ये पेट्रोल भरत होता... ही घटना लक्षात राहण्याचे कारण नानांना बघून आ वासलेल्या त्या पेट्रोल पंप अटेंडेंटकडून दुसऱ्या गाडीतील टँक पूर्ण भरून ती ओसंडून व्हायला लागली तरी त्याच्या लक्षात आले नव्हते इतका तो नानांकडे बघण्यात दंग झाला होता!!!!!.दिवसाला ६० सिगारेट प्यायचे नाना पाटेकर; 'बहिणीचा 'तो' शब्द अन् नानांनी जागेवर सोडलं धूम्रपान .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.