नानांच्या अखेरच्या प्रवासात पत्नी-मुलाची अवस्था पाहून डोळे पाणावतील; नीलकांती आणि मल्हार यांचा VIDEO समोर

लोकप्रिय दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर यांचं आज गोव्यात निधन झालं. त्यांच्या जाण्याने सिनेसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. त्यांचं पार्थिव गोव्याहून पुण्यात त्यांच्या राहत्या घरी आणण्यात आलं आहे. त्यांच्या अंतिम दर्शनासाठी आणि नानांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी राजकीय विश्वातील मंडळींसोबतच अनेक कलाकार आणि त्यांचे चाहते देखील डोणजे गावात आले आहेत. इथेच फार्महाउस जवळच्या जागेतच त्यांना शासकीय इतमामात निरोप दिला जाईल. .नाना यांचं पार्थिव अंतिम दर्शनासाठी गोव्यातील मेडिकल कॉलेजमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. वडिलांच्या निधनाची बातमी समजताच मुलगा मल्हार आणि पत्नी नीलकांती तडक गोव्याच्या दिशेने रवाना झाले होते. मेडिकल कॉलेजमध्ये ते दोघेही उपस्थित होते. तिथे त्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू थांबायचं नाव घेत नव्हते. तिथला एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .तर नानांचं पार्थिव पुणे विमानतळावरून डोणजे गावात नेण्यात येत आहे. याचठिकाणी त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे..लोकं म्हणतील नानाचा मुलगा असा कसा? दुसऱ्या मुलाचा तिरस्कार करायचे नाना, आयुष्यभर मनात राहिली ती सल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.