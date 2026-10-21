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‘या घरात तुझ्या कार्यासाठी येईन असं वाटलं नव्हतं…’ नाना पाटेकरांच्या पुतण्याची पोस्ट चर्चेत; फार्म हाऊसमधील फोटो व्हायरल

Nana Patekar Nephew Shares Farmhouse Photo With Emotional Caption About Family Funeral: लोकप्रिय दिवंगत अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या पुतण्याने त्यांच्या कार्यादरम्यानचा एक फोटो सोशल मीडियावर शेअर केलाय.
nana patekar last riotes

nana patekar last riotes

esakal

Payal Naik
Updated on

सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर यांनी ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या अशा अचानक जाण्याने सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला. त्यांच्या कुटुंबावर तर दुःखाचा डोंगर कोसळला. नाना इतके फिट असूनही त्यांचा मृत्यू कार्डियाक अरेस्टच्या झटक्याने व्हावा यावर अनेकांचा विश्वास बसत नव्हता. त्यांच गोव्यात राहत्या घरी निधन झालं. आता त्यांचं कार्य करण्यात आलंय. नाना पाटेकरांचा पुतण्या सचिन पाटेकर याने एक पोस्ट करत तिथला फोटो शेअर केलाय.

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