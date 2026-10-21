‘या घरात तुझ्या कार्यासाठी येईन असं वाटलं नव्हतं…’ नाना पाटेकरांच्या पुतण्याची पोस्ट चर्चेत; फार्म हाऊसमधील फोटो व्हायरल

सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर यांनी ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या अशा अचानक जाण्याने सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला. त्यांच्या कुटुंबावर तर दुःखाचा डोंगर कोसळला. नाना इतके फिट असूनही त्यांचा मृत्यू कार्डियाक अरेस्टच्या झटक्याने व्हावा यावर अनेकांचा विश्वास बसत नव्हता. त्यांच गोव्यात राहत्या घरी निधन झालं. आता त्यांचं कार्य करण्यात आलंय. नाना पाटेकरांचा पुतण्या सचिन पाटेकर याने एक पोस्ट करत तिथला फोटो शेअर केलाय. .सचिन याने नानांचं डोणजे गावातलं फार्महाउस जिथे नाना कायम असायचे जिथे त्यांचं शेवटचं कार्य करण्यात आलेलं तिथला एक फोटो पोस्ट केलाय. या पोस्टला त्याने कॅप्शन देत लिहिलं, 'या घरात या कार्यासाठी येईन, असं ध्यानी मनी न्हवतं…का रे काका असा वागलास, असा निघून गेलास…देवा तू इतका कसा निष्ठूर झालास रे.' सोबतच सचिनने ‘देहाचा प्रवास संपला, पण तुझ्या कर्मांचा प्रकाश कधीच संपणार नाही,’ असं लिहिलंय. तर बॅकग्राउंडला नानांच्या आवाजातील ‘गेले द्यायचे राहून तुझे नक्षत्रांचे देणे’ ही भावुक कविता ऐकायला मिळते..बॅकग्राऊंडला गेले द्यायचे राहून,तुझे नक्षत्रांचे देणे;माझ्यापास आता कळ्या,आणि थोडी ओली पाने.आलो होतो हासत मी,काही श्वासांसाठी फक्त;दिवसांचे ओझे आता,रात्र-रात्र सोशी रक्त.आता मनाचा दगड,घेतो कण्हत उशाला;होते कळ्यांचे निर्माल्य,आणि पानांचा पाचोळा, हे गाणं नानांच्या आवाजातच ऐकायला मिळतंय. सचिन याने शेअर केलेला फोटो पाहून नानांचे चाहते पुन्हा एकदा भावुक झालेत. .तो जसा आहे तसं मी त्याला स्वीकारलंय... मुलगा सत्याच्या आजारपणाबद्दल बोलताना महेश मांजरेकर भावुक; म्हणाले- तेव्हा त्याला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.