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नाना पाटेकरांनी सिंहगडाच्या पायथ्याशीच फार्महाऊस का बांधलं? पुरुषोत्तम बेर्डेंनी सांगितलं कारण, म्हणालेले- इथून महाराजांचे...

WHY NANA PATEKAR CHOOSE SINHGADH FORT LOCATION FOR HIS FARMHOUSE: नाना पाटेकर यांनी लोकप्रिय दिग्दर्शक पुरुषोत्तम बेर्डे यांना त्यांच्या अंत्यविधीसाठीची जागा आणि सिंहगडाच्या पायथ्याशी फार्महाऊस बांधण्याचं कारण सांगितलेलं.
NANA PATEKAR FARMHOUSE

NANA PATEKAR FARMHOUSE

ESAKAL

Payal Naik
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ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाने सिनेसृष्टीवर शोककळा पसरली. त्यांच्या निधनानंतर मुंबईत एक शोकसभा आयोजित करण्यात आली होती. यात अनेक मराठी कलाकारांनी आणि राजकीय मंदीने हजेरी लावली होती. मात्र बॉलिवूडकरांनी इथेही पाठ फिरवलेली दिसती. याच कार्यक्रमात नाना पाटेकर यांनी सिंहगडाच्या पायथ्याशी फार्महाउस का बांधलं यामागचं थक्क करणारं कारण समोर आलंय. लोकप्रेय दिग्दर्शक पुरुषोत्तम बेर्डे यांनी हे कारण सांगितलंय.

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