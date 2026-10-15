नाना पाटेकरांनी सिंहगडाच्या पायथ्याशीच फार्महाऊस का बांधलं? पुरुषोत्तम बेर्डेंनी सांगितलं कारण, म्हणालेले- इथून महाराजांचे...

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाने सिनेसृष्टीवर शोककळा पसरली. त्यांच्या निधनानंतर मुंबईत एक शोकसभा आयोजित करण्यात आली होती. यात अनेक मराठी कलाकारांनी आणि राजकीय मंदीने हजेरी लावली होती. मात्र बॉलिवूडकरांनी इथेही पाठ फिरवलेली दिसती. याच कार्यक्रमात नाना पाटेकर यांनी सिंहगडाच्या पायथ्याशी फार्महाउस का बांधलं यामागचं थक्क करणारं कारण समोर आलंय. लोकप्रेय दिग्दर्शक पुरुषोत्तम बेर्डे यांनी हे कारण सांगितलंय. .पुरुषोत्तम बेर्डे म्हणाले, 'मी अगदी रंगभूमीपासून नानाचा प्रवास पाहिलाय. नानाला स्केचिंगची सुद्धा खूप आवड होती…पांढरा शुभ्र पेपर पाहिला की, तो चित्र किंवा स्केच काढायला सुरुवात करायचा. नानाची आणखी एक खासियत म्हणजे, चित्रपटाबरोबरच सामाजिक क्षेत्रातही त्याने खूप काम केलं. नाना नेहमी गरजेचे फोन उचलायचा. असाच एकदा तो माझाही फोन उचलत नव्हता…शेवटी मी त्याला एक मेसेज पाठवला. ‘नानाSSSSSSSS…..’ असा भलामोठा मेसेज केला आणि दुसऱ्या क्षणाला त्याचा फोन आला, ‘काय रे असले मेसेज पाठवतोस’ मग मी म्हणालो, ‘असा मेसेज केला म्हणूनच तर तू सुद्धा ताबडतोब मेसेज केलास’ मध्यंतरी माझं पुस्तक आलं…त्यानंतर मग माझं आणि नानाचं फोनवर पाऊण तास बोलणं झालं. त्यानिमित्ताने मी त्याच्या शेतावर त्याला भेटायला गेलो होतो.'.तिथे माझा अंत्यविधी कराते पुढे म्हणाले, 'नानाचं शेत खूपच सुंदर.तिथे एक मोठं तळं आहे. विहीर, बैलगाड्या, गायी, वाडा सगळंकाही आहे. मला त्याच्या शेतात फिरताना भरपूर कोंबड्या दिसल्या, तिथे ३५० कोंबड्या होत्या. पण, त्या कोंबड्यांना त्याने पाळलं होतं. त्यांना कधीच हात लावला नाही. असंच एकदा सकाळी फेरफटका मारताना मला नाना म्हणाला, ‘पुरषा, तिथे बघ, ती जागा आहे, तिथे माझा अंत्यविधी करा’ असं मी सांगून ठेवलंय. मी म्हटलं, नाना एवढ्या सकाळी कशाला हे बोलतोस? पुढे नाना म्हणाला, ‘आणि ही आजूबाजूची झाडं आहेतती. त्याच्यासाठी वापरायची’ परवा नानाची बातमी ऐकल्यावर अंत्यविधी कुठे होणार हे चौकशी करण्याची माझ्यावर वेळ आली नाही. कारण, ती जागा नानाने मला आधीच दाखवली होती. त्याच शेतावर, त्याच जागी त्याचे अंत्यसंस्कार करण्यात आले..एवढ्या आत कुठे फार्महाऊस घेतलंस?बेर्डे पुढे म्हणाले, 'नानाने ठरवलं होतं….माझा शेवट मला कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये आजारपणात काढायचा नाहीये. मी पटकन जाणार. सगळं ठरवून…एखाद्या शूटिंगचं शेड्यूल प्लॅन करावं तशा पद्धतीने तो कायमचा निघून गेला. पण, तो कायम आपल्याबरोबर राहणार आहे. त्याचं फार्महाऊस पुण्यापासून जवळपास ३५ किलोमीटर आत आहे. मी त्याला विचारलं होतं, ‘अरे एवढ्या आत इथे कुठे तू फार्महाऊस घेतलंस?’ त्यावेळी तो मला म्हणाला होता, या सिंहगडाच्या पायथ्याशीच मला माझं फार्महाऊस हवं होतं कारण, इथूनच महाराजांचे मावळे एकेकाळी गेले असतील’ फार्महाऊसच्या बाहेर आलं की सिंहगड दिसतो…याचा त्याला फार अभिमान होता. त्याने फिटनेसवरही खूप मेहनत घेतली होती. त्यामुळे त्याच्या निधनाची बातमी ऐकल्यावर खरंच खूप धक्का बसला होता.'.मातीच्या भांड्यात जेवण, २१ प्रकारची भातशेती; जॅकी श्रॉफ यांचं पुण्यातलं फार्महाउस पाहिलंत का? स्विमिंग पूल आणि मासेही... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.