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मी तुम्हाला पचणार नाही रे... भाजपकडून निवडणूक लढवण्याची फडणवीसांची ऑफर, नाना पाटेकरांनी स्पष्ट नकार का दिला? उत्तराने नेतेही झाले चकित

WHY Nana Patekar Refused Devendra Fadnavis Election Offer: नाना पाटेकर राजकारणात प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चा होत्या मात्र आता त्यासंबंधी एक मोठी माहिती समोर आलीये.
nana patekar refuse devendra fadnavis offer

nana patekar refuse devendra fadnavis offer

esakal

Payal Naik
Updated on

मराठी सिनेसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं ८ ऑक्टोबर रोजी निधन झालं. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण सिनेसृष्टीच नाही तर राजकीय वर्तुळात देखील खळबळ उडाली. नेत्यांना धारेवर धरणारे, त्यांना बिनधास्त प्रश्न विचारणारे नाना काळाच्या पडद्याआड गेले. त्यांचं कार्य खूप मोठं होतं. समाजकारण आणि राजकारण यात त्यांना रस होता. त्यांचे या क्षेत्रातही अनेक मित्र होते. नाना राजकारणात प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चाही होत्या. आता त्या चर्चा खऱ्या असल्याचं समजतंय. खुद्द भाजप नेते आणि राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी मोठा गौप्यस्फोट करत नानांना फडणवीसांनी ऑफर दिल्याचं म्हटलंय. मात्र नानांनी त्यांना नकार दिलेला.

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