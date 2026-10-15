मी तुम्हाला पचणार नाही रे... भाजपकडून निवडणूक लढवण्याची फडणवीसांची ऑफर, नाना पाटेकरांनी स्पष्ट नकार का दिला? उत्तराने नेतेही झाले चकित

मराठी सिनेसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं ८ ऑक्टोबर रोजी निधन झालं. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण सिनेसृष्टीच नाही तर राजकीय वर्तुळात देखील खळबळ उडाली. नेत्यांना धारेवर धरणारे, त्यांना बिनधास्त प्रश्न विचारणारे नाना काळाच्या पडद्याआड गेले. त्यांचं कार्य खूप मोठं होतं. समाजकारण आणि राजकारण यात त्यांना रस होता. त्यांचे या क्षेत्रातही अनेक मित्र होते. नाना राजकारणात प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चाही होत्या. आता त्या चर्चा खऱ्या असल्याचं समजतंय. खुद्द भाजप नेते आणि राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी मोठा गौप्यस्फोट करत नानांना फडणवीसांनी ऑफर दिल्याचं म्हटलंय. मात्र नानांनी त्यांना नकार दिलेला. .नानांच्या निधनानंतर मुंबईत एका प्रार्थना सभेचं आयोजन करण्यात आलेलं. यात अनेक कलाकार, दिग्दर्शक, निर्माते उपस्थित होते. या कार्यक्रमात बोलताना आशिष शेलार म्हणाले, 'विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रदेशाध्यक्ष होते आणि मी मुंबईचा अध्यक्ष होतो. एका निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारावरून आमच्यासमोर प्रश्न आला. त्यावेळी एखादा अभिनेता उभा केली की बरा अशी आमची चर्चा झाली. प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस आणि माझं त्यावर एकमत झालं होतं. नानांना फोनवरून चर्चा केली. त्यावेळी त्यांना तुम्ही ही जागा लढा असा प्रस्ताव दिला. नाना यांनी तुम्ही कुठं आहात असं विचारलं, तुमच्या घरी येऊन मला बोलायचं आहे.'.नाना नाही म्हणाले ते पुढे म्हणाले, 'दोन दिवसानंतर आमची भेट झाली. दुपारच्या जेवणानंतर आम्ही चर्चा केली. त्यावेळी नाना पाटेकर म्हणाले की, तुम्ही माझं मित्र आहात. तुम्हाला मी पचणार नाही. मला जे वाटत ते मोकळंपणाने बोलेल आणि तुम्हाला अडचणीत आणले, असं होईल. निवडणूक जिंकल्यानंतर मला आवश्यक ते बोलणार...मग त्याने अडचणीय याल ही स्थिती करायची नाही... तुम्ही तुमचं बाळांनो बघा रे असं म्हणत नानांनी निवडणूक लढवण्यास नकार दिला.' .'या गोजिरवाण्या घरात' मधली दीक्षा आठवते? सध्या काय करते? सांगितलं छोट्या पडद्यावर न दिसण्याचं कारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.