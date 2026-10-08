सगळ्यांना वाटलं नाना झोपलेत पण ते रूममध्ये निपचित पडलेत हे केअरटेकरला कसं समजलं? नानांच्या मित्राने सांगितला घटनाक्रम

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारे लोकप्रिय दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर यांचं अकस्मात निधन झालंय. त्यांनी आपल्या अभिनयानेच नाही तर त्यांच्या आवाजानेही अख्खं थिएटर हादरवलंय. दैवी देणगी लाभलेला हा माणूस आज आपल्यात नाही याच्यावर चाहत्यांना अजूनही विश्वास बसत नाहीये. वयाच्या ७५ व्या वर्षी नानांनी चाहत्यांचा निरोप घेतला. ते शूटिंगसाठी गोव्याला गेले होते. तिथेच त्यांना पहाटे कार्डियाक अटॅक आला आणि त्यांचं निधन झालं. ते त्यांच्या गोव्यातल्या घरी बेशुद्ध अवस्थेत सापडले होते. त्यानंतर त्यांना गोव्यातल्या मणिपाल रुग्णालयात नेण्यात आलं होतं. मात्र नाना रूममध्ये बेशुद्ध पडलेत हे बाहेरच्यांना कसं समजलं?.नाना शूटिंगसाठी गोव्याला गेले होते तेव्हा ते त्यांच्या घरीच थांबले होते. रात्री नेहमीप्रमाणे सगळं आवरून ते झोपायला गेले. मात्र रात्रीच त्यांना त्रास होऊ लागला जो त्यांनी दुर्लक्षित केला. त्यांचा त्रास वाढल्याने त्यांनी रात्री २. ३० वाजता मित्राला मेसेज केलेला की त्यांना त्रास होतोय. मात्र मित्राने तो मेसेज पाहिला नव्हता. पहाटे ४ वाजता मित्राने तो मेसेज पाहिला आणि त्याने नानांना फोन केला. मात्र त्यांनी तो उचलला नाही. त्यानंतर त्याने घरात फोन केला जो केअरटेकरने उचलला. त्यानंतर केअरटेकर नानांना पाहण्यासाठी गेला. तेव्हा त्यांना घडलेला प्रकार लक्षात आला. त्यानंतर त्यांनी धावत इस्पितळ गाठलं. मात्र नानांना मृत घोषित करण्यात आलं. .पहाटे ५. ३० ला नानांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं. त्यानंतर सिनेसृष्टीवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. नानांसारखा हरहुन्नरी कलाकार जाणं ही गोष्ट प्रेक्षकांच्या मनाला अजूनही पटलेली नाही. चाहते त्यांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी प्रार्थना करत आहेत. .लोक मारायला धावले पण नाना पहाडासारखा मध्ये उभा राहिला... अशोक मामांनी सांगितलं त्या दिवशी काय घडलेलं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.