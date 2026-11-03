‘तुला अभिनय येतो की नाही? किती ओव्हर अँक्टिंग करतेस’ नाना पाटेकरांनी क्रांती रेडकरला फोनवरच सुनावलेलं, अभिनेत्रीने सांगितला किस्सा

NANA PATEKAR'S ACTING ADVICE TO KRANTI REDKAR: अभिनेत्री क्रांती रेडकर सध्या चर्चेत आहे. तिचा 'मैत्रेया' हा सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. क्रांतीच्या 'काकण' या सिनेमालाही प्रेक्षकांचं प्रचंड प्रेम मिळालं होतं. त्यामुळे आता 'मैत्रेया' सिनेमाची कथा नेमकी काय असणार, याची उत्सुकता चाहत्यांना लागली आहे. नुकताच या सिनेमाचा ट्रेलर लॉन्च सोहळा पार पडला..दरम्यान, क्रांती रेडकरने नुकतीच 'कलाकृती मीडिया'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिने तिच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळातील अनुभव आणि अभिनयाच्या प्रवासाबद्दल सांगितलं. यावेळी तिने ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्यासोबतचा एक खास किस्साही शेअर केला. करिअरच्या सुरुवातीला आपण खूप वाईट अभिनय करायचो, असं सांगत नानांनी आपल्याला फोनवरून चांगलंच सुनावलं होतं, असा खुलासा तिने केला..नाना पाटेकर यांच्याबद्दल बोलताना क्रांती म्हणाली, 'मला नानांची एक गोष्ट सांगायची आहे. एकदा एका नाटकाचं रेकॉर्डिंग सुरू असताना तिथे नाना भेटले. त्यांनी मला बघताक्षणी सांगितलं की, एका सिनेमाचं ऑडिशन सुरू आहे. तिथे तुझ्यासारखी सावळी मुलगी हवी आहे, तू जा. त्यानुसार मी ऑडिशन दिलं; परंतु माझी निवड झाली नाही.'.पुढे ती म्हणाली, 'त्यानंतर काही दिवसांनी माझ्या 'आमच्यासारखे आम्हीच' या मालिकेचं शूटिंग सुरू झालं. तेव्हा मी फार वाईट अभिनय करायचे. नानांनी ती मालिका पाहिली आणि मला फोन केला. ते म्हणाले, आता मला कळलं त्यांनी तुझी निवड का केली नाही ते! अगं, किती वाईट काम करतेस तू... इतकी ओव्हरअॅक्टिंग कोण करतं? त्यावर मी त्यांना सॉरी म्हटलं. तेव्हा त्यांनी मला कमी आणि नैसर्गिक अभिनय करायला सांगितलं. अशाच प्रकारे अनेक कलाकार मला काही ना काही शिकवत गेले.'.नाना पाटेकर यांनी फोनवरून सुनावलेले हे शब्द क्रांतीसाठी शिकण्याचा अनुभव ठरले. अभिनय करताना सहजता आणि नैसर्गिकपणा किती महत्त्वाचा असतो, याची जाणीव त्यांच्याकडून झाल्याचंही तिने या मुलाखतीत सांगितलं..Video: माधुरी दीक्षितचा मराठमोळा ठसका! नऊवारी साडी नेसून ढोल-फुगड्यांचा आनंद, पाहा ‘कौन बनेगा करोडपती’चा प्रोमो Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.