स्मिता पाटील यांच्यामुळे नाना पाटेकरांची बॉलिवूडमध्ये एन्ट्री, 'त्या' शब्दांची नानांना आजही आठवण, म्हणाले...

NANA PATEKAR RECALLS SMITA PATIL ADVICE ON BOLLYWOOD DEBUT: सिनेसृष्टीत नाना पाटेकरांनी आपल्या अभिनयाद्वारे स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. त्याने आजवर अनेक भूमिका साकारल्या. कधी गंभीर, कधी विनोदी तर कधी भावनात्मक अभिनय करून प्रेक्षकांमध्ये स्वत:चं स्थान निर्माण केलं. परंतु बॉलिवूडमध्ये नाना एक खास व्यक्तीमुळे आले. ते म्हणजे अभिनेत्री स्मिता पाटील. .मनोरंजनविश्वात अनेक कलाकर एकमेकांच्या खास मित्र आहेत. ते नेहमीच एकमेकांच्या सुख-दु:खात सोबत असतात. कधी कधी मित्र किंवा मैत्रिणीने दिलेले सल्ले आयुष्य बदलून टाकतात. अभिनेते नाना पाटेकर यांच्याबाबत सुद्धा अशीच गोष्ट घडलीय. दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटील यांच्यामुळे नाना बॉलिवूडमध्ये आले..नाना पाटेकर यांनी नुकतीच 'बोल भिडू'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत ते बॉलिवूडमध्ये कसे आले? याबद्दल सांगितलय. नाना पाटेकर गमन सिनेमातून बॉलिवूडमध्ये आले. ते सिनेमाबद्दल बोलताना म्हणाले की, 'सुरुवातीला मी सिनेमात काम करण्यास तयार नव्हतो. तेव्हा स्मिता मला नेहमी म्हणायची 'तू सिनेमात काम केलं पाहिजे. सिनेमात आला तर तू अनेक लोकांपर्यंत पोहचशील.' अशी समजून तिने काढली.'.'जेव्हा त्या माझी समजूत काढायची तेव्हा मी तिला उलट सांगायचो, मी म्हणत होतो की, 'आग माझं तिथं मन लागणार नाही. मला नाटकाच्या चौकानात गेल्यावर राजा झाल्यासारखं वाटतं. तसं मला सिनेमा करताना वाटणार नाही.' पण स्मितामुळे मी सिनेमा करू लागलो.'.'सिनेमा हे माध्यम खूप मोठ आहे. तुम्ही त्याद्वारे अनेक लोकांसोबत पोहचता. तेव्हा स्मिता पाटील यांनी नाना पाटेकरांना दिग्दर्शक रवी चोप्रा यांच्याकडे नेलं होतं. गमननंतर त्यांनी आज की आवाजमध्ये सिनेमात काम केलं. तिथून मग मी सिनेमात काम करू लागलो' असं ते म्हणाले..‘मुळशी पॅटर्न’मुळे नाव देशभर गाजलं, पण बदनामी झाली; आता ‘पॅटर्न 2’ला मुळशीकरांचा विरोध! प्रवीण तरडेंना टेन्शन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.