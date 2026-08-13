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स्मिता पाटील यांच्यामुळे नाना पाटेकरांची बॉलिवूडमध्ये एन्ट्री, 'त्या' शब्दांची नानांना आजही आठवण, म्हणाले...

SMITA PATIL CONVINCED NANA PATEKAR TO WORK IN FILMS: नाना पाटेकरांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांच्या बॉलिवूड पदार्पणामागचा खास किस्सा सांगितला. सुरुवातीला सिनेमात काम करण्यास नकार देणाऱ्या नाना पाटेकरांना दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटील यांनी प्रोत्साहन दिलं.
NANA PATEKAR

SMITA PATIL CONVINCED NANA PATEKAR

esakal

Apurva Kulkarni
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NANA PATEKAR RECALLS SMITA PATIL ADVICE ON BOLLYWOOD DEBUT: सिनेसृष्टीत नाना पाटेकरांनी आपल्या अभिनयाद्वारे स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. त्याने आजवर अनेक भूमिका साकारल्या. कधी गंभीर, कधी विनोदी तर कधी भावनात्मक अभिनय करून प्रेक्षकांमध्ये स्वत:चं स्थान निर्माण केलं. परंतु बॉलिवूडमध्ये नाना एक खास व्यक्तीमुळे आले. ते म्हणजे अभिनेत्री स्मिता पाटील.

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