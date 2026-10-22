माझं सगळं जग एकाच जागी... नाना पाटेकरांना जाऊन १४ दिवस झाले; मुलगा मल्हार भावुक होत म्हणाला- त्यांना...

ज्येष्ठ मराठी अभिनेते नाना पाटेकर यांनी ८ ऑक्टोबर रोजी या जगाचा निरोप घेतला. त्यांच्या अचानक जाण्याने चाहत्यांना आणि सिनेसृष्टीला मोठा धक्का बसला. अजूनही अनेकांचा नाना गेल्याचं पटत नाहीये. नानांशिवाय ही इंडस्ट्री जणू पोरकी झालीये. नानांनी चित्रपटांसोबतच सामाजिक कार्यातही मोठं योगदान दिलं. त्यांच्या चाहत्यांना नानांच्या जाण्याचं इतकं दुःख आहे तर त्यांच्या पोटच्या पोराच्या दुःखाची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. आपला पहाडासारखा बाप एका क्षणात गेला हे त्याच्याही मनाला पटत नाहीये. कोणत्याही संकटात मुलाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणार बाप अचानक निघून गेल्यावर मुलाने स्वतःला कसं सावरायचं असा प्रश्नच उभा राहतो. आज नानांना जाऊन १४ दिवस झालेत. त्यानंतर मल्हार पाटेकरने वडिलांच्या निधनावर दुःख व्यक्त केलंय. .नानांच्या निधनानंतर नाम फाउंडेशनचं काय होणार असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. मात्र मल्हारने आपण ही जबाबदारी घेणार असल्याचं सांगितलं. नाम फाउंडेशन हे नानांचं स्वप्न होतं आणि त्याच प्रकारे ते सुरू ठेवणार असल्याचं त्याने सांगितलं. वडिलांच्या निधनाचं दुःख व्यक्त करत मल्हार म्हणाला, 'बाबा माझ्या डोळ्यांसमोरुन निघून गेले, त्या क्षणी मला माझ्या भोवतालचं संपूर्ण जग एका जागी थांबल्यासारखे झालं. बाबांनी एक काळ गाजवला, पण त्यांना खरं मानसिक शांतता सिनेमाच्या सेटवर नाही तर, लोकांसाठी राबण्यात मिळाली. महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सावलीसारखं उभं राहणं असो किंवा मग थेट काश्मीरच्या दुर्गम खोऱ्यात जाऊन लहान मुलांसाठी शाळांची उभारणी करणं असो; यातच नानांना खऱ्या अर्थाने आनंद मिळत होता. वडिलांनी सुरू ठेवलेली हीच माणुसकीची सेवा आणि त्यांचा हा सामाजिक वारसा इथून पुढे जपणं हेच आता माझ्या आयुष्याचं मुख्य उद्दिष्ट आहे.'.यापूर्वी नानांच्या अंतिम संस्कारांच्या रात्री मल्हार म्हणालेला, जर मी मान्य केलं की बाबा गेलेत तर मी संपून जाईन. बाबा इथेच आहेत. त्यांचं काम मी चालू ठेवणार आहे. असं म्हणत त्यांनी मीडियाला नमस्कार केलेला. आणि वडिलांच्या चितेला साष्टांग दंडवत घातलेला. .सुरज चव्हाणच्या लेकीला पाहिलंत का? थाटामाटात घरी आणलं, पायाचे ठसे उमटवले, व्हिडिओत दिसला चेहरा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.