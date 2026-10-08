वडिलांच्या निधनाची बातमी ऐकताच धावला मुलगा मल्हार; कुठे असतं नाना पाटेकरांचं कुटुंब? त्यांच्या घरी कोण कोण आहे?

ज्येष्ठ मराठी अभिनेते नाना पाटेकर यांना आज ८ ऑक्टोबर रोजी पहाटे ५ वाजून २० मिनिटांनी कार्डियाक अरेस्टचा झटका आला आणि त्यांचं निधन झालं. नाना त्यांच्या गोव्यातील राहत्या घरी बेशुद्ध अवस्थेत सापडले होते. त्यांना तातडीने इस्पितळात नेण्यात आलं. डॉक्टरांनी त्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न देखील केले. मात्र नंतर डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. त्यांच्या जाण्याने इंडस्ट्रीवर शोककळा पसरली आहे. आता नानांचा मुलगा मल्हार याची प्रतिक्रिया समोर आलीये. .नाना पाटेकर यांच्या कुटुंबात त्यांचीव पत्नी आणि मुलगा अशा दोन व्यक्ती आहेत. काही वर्षांपूर्वी नानांच्या आईचं निधन झालं. त्यांच्या पत्नीचं नाव नीलकांती पाटेकर आहे. त्यांनी १९७८ साली लग्न केलेलं. नानांच्या प्रत्येक चढउतारात त्या नानांसोबत होत्या. मात्र लग्नाच्या काही वर्षानंतर नाना आणि नीलकांती वेगळे झाले. नीलकांती त्यांचा मुलगा मल्हारसोबत राहू लागल्या. आता वडिलांच्या मृत्यूची बातमी समजताच मल्हार तडक निघाला आहे. माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत मल्हार म्हणाला, 'हो, समोर आलेली बातमी खरी आहे. आम्हालाही यावर विश्वास बसत नव्हता. पण ही खरी बातमी आहे. मी आता पुण्याला आहे. पण बातमी समजताच आम्ही गोव्याला निघालोय.' .कुटुंबीय गोव्याला पोहोचल्यानंतर नानांचं पार्थिव एअरलिफ्ट करून पुण्यात आणण्यात येणार आहे. . हे सांगत असताना मल्हार प्रचंड भावुक झालेला दिसला. त्याला शब्दही सुचत नव्हते. चाहते त्यांच्या दुःखाची कल्पना करू शकतात. नानांच्या जाण्याने जितकं नुकसान सिनेसृष्टीचं झालंय तितकंच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त नुकसान त्यांच्या कुटुंबाचं झालंय. त्यांची जागा भरून काढता येणार नाही..सगळ्यांना वाटलं नाना झोपलेत पण ते रूममध्ये निपचित पडलेत हे केअरटेकरला कसं समजलं? नानांच्या मित्राने सांगितला घटनाक्रम .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.