महाराष्ट्र सोडण्याच्या विचारात आहेत नाना पाटेकर? भर सभेत मंत्र्यांसमोर केलं विधान, म्हणाले, 'खेड्यातली माणसं...'

मराठमोळे अभिनेते नाना पाटेकर यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेसखकांची मनं तर जिंकलीच मात्र त्यासोबतच त्यांनी अनेक सामाजिक कामात पुढाकार घेऊन अनेक गावांचं रुपडं पालटलं. नाम फाउंडेशनच्या अंतर्गत त्यांनी अनेक गावांना जीवदान दिलं. मात्र आता त्यांनी आपण महाराष्ट्र सोडण्याचा विचार करत असल्याचं म्हंटल. नागपूरमध्ये नुकतीच जलक्रांती परिषद पार पडली. या परिषदेला अभिनेते नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हजेरी लावली. या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी आपण महाराष्ट्र सोडून जाण्याचा विचार करत आहोत असं म्हटलं. .नाना पाटेकर म्हणाले, 'मी आता महाराष्ट्र सोडावा का असा विचार करत होतो. डोंगर खेड्यात काही करता येईल का? तिथेच आपले चार खांदे शोधावे आणि त्यांच्यासाठी काहीतरी करावे, असा विचार मनात येतोय, माणूस म्हणून आपले काही कर्तव्य आहे, याच भावनेतून मी सुरुवातीला दीड कोटी रुपये जमा केले आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना प्रत्येकी १५ हजार रुपये देण्यास सांगितले. पण जेव्हा आम्ही 'नाम फाउंडेशन'ची स्थापना केली, तेव्हा अवघ्या ३ महिन्यांत जनतेने ६० कोटी रुपयांची मदत दिली. हा महाराष्ट्राच्या दातृत्वाचा आणि विश्वासाचा मोठा पुरावा आहे. .ते पुढे म्हणाले, 'मी शहरात जास्त काळ राहूच शकत नाही. तिथे मला शहरातील भिंती कबरीसारख्या वाटू लागतात. माझे मन गाई, कुत्रे आणि शेतात रमते. आज कोरडवाहू शेतकऱ्याला किती अतोनात त्रास सहन करावा लागतोय, याचा आपण विचार केला पाहिजे. आपण जन्मापासून मोफत श्वास घेतोय, निसर्गाने कधी एक रुपयाही मागितला नाही, याचे भान ठेवले पाहिजे. म्हणूनच आता मी केवळ गावागावात भटकत राहण्याचे ठरवले आहे. आपण कोणी राजकीय पक्ष नाही. सरकारला जे करायचे आहे ते ते ठरवतील. भाजप असो वा काँग्रेस, दोन्ही पक्ष आणि त्यांच्या विचारसरणी वेगवेगळ्या असल्या, तरी सामाजिक प्रश्नांवर आपण सर्व नागरिक म्हणून एकच आहोत. चळवळी या केवळ भाषणापुरत्या मर्यादित न राहता, प्रत्यक्षात कृतीत उतरल्या पाहिजेत. .नाना म्हणाले, 'लहान गावांमध्ये राहणारी मुले आज मोठी शहरे सांभाळत आहेत, ग्रामीण भागात खूप काम करण्याची गरज आहे. तात्पुरते सुख-दुःख क्षणिक असते, पण एकत्र येऊन काम केले तर मोठे बदल घडवता येतात.' नानांना आता दुर्गम भागासाठी काहीतरी करायचं आहे हा विचार त्यांनी यातून मांडलाय.