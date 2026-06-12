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वयाच्या ११व्या वर्षी दगडाच्या खाणीत काम, नंतर पत्नीच्या पगारावर चालायचा घरखर्च, आज नाना पाटेकर आहेत कोट्यवधींचे मालक

NANA PATEKAR STONE QUARRY STRUGGLE STORY: मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर यांचा संघर्ष अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे. आर्थिक अडचणींमुळे वयाच्या अवघ्या ११ व्या वर्षी त्यांनी दगडाच्या खाणीत काम करण्यास सुरुवात केली.
NANA PATEKAR

NANA PATEKAR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

NANA PATEKAR FIRST SALARY OF 750 RUPEES: मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीत आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या नाना पाटेकर यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. आज यशाच्या शिखरावर असलेले नाना पाटेकर यांचा संघर्ष अनेकांना प्रेरणा देणारा आहे. साध्या कुटुंबातून आलेले नानांनी मेहनतीच्या जोरावर स्वत:चं करिअर घडवलं.

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