मला माझ्या पद्धतीने जगायचंय... सिनेसृष्टीतून निवृत्त होणार नाना पाटेकर? नाम फाउंडेशनही केलं 'या' व्यक्तीच्या स्वाधीन

NANA PATEKAR SHOCKING STATEMENT :लोकप्रिय अभिनेते नाना पाटेकर यांनी ते अभिनय क्षेत्रातून निवृत्त होणार असल्याचं म्हटलं आहे.
Payal Naik
आपल्या अभिनयाच्या जोरावर सिनेसृष्टी गाजवणारे लोकप्रिय मराठमोळे अभिनेते नाना पाटेकर यांनी हिंदी सिनेमांमध्येही आपली छाप पाडली. त्यांनी कायमच वेगळ्या धाटणीच्या भूमिका केल्या. 'क्रांतीवीर', 'परिंदा', 'अन्नीसाक्षी', 'तिरंगा' यांसारख्या चित्रपटात ते मुख्य भूमिकेत होते. यातील त्यांच्या भूमिकांचं विशेष कौतुक झालं. त्यासोबतच त्यांच्या, 'नटसम्राट', 'पक पक पकाक' यांसारख्या चित्रपटातील भूमिकाही गाजल्या. मात्र नाना आता अभिनय क्षेत्रातून निवृत्त होणार असल्याचं म्हटलं जातंय. नाम फाउंडेशनच्या एका कार्यक्रमात त्यांनी सूचक वक्तव्य केलंय.

