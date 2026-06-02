"ते नातं म्हणजे म्हणजे भयानक स्वप्न !" राज कपूर यांच्या प्रेमाचा नर्गिस यांनी केलेला अपमान

Entertainment News : बॉलिवूडमधील एक गाजलेलं प्रेमप्रकरण म्हणजे नर्गिस आणि राज कपूर. या जोडीने ऑनस्क्रीन प्रेक्षकांचं प्रेम मिळवलंच पण प्रत्यक्षातही ही जोडी त्या काळी प्रेक्षकांना पसंत होती. विवाहित असूनही राज नर्गिस यांच्या प्रेमात आकंठ बुडाले होते. तर नर्गिस यांचेही राज यांच्यावर खूप प्रेम होते. पण नंतर काही कारणामुळे त्यांच्यात दुरावा आला. .राज कपूर आणि नर्गिस यांची पहिली भेट 1947 मध्ये नर्गिस यांच्या घरी झाली. त्यावेळी नर्गिस फक्त 16 वर्षांच्या होत्या. त्यांना पाहताच क्षणी राज कपूर त्यांच्या प्रेमात पडले होते. त्यांनतर त्यांनी तो प्रसंग त्यांच्या बॉबी सिनेमात जसाच्या तसा ऋषी कपूर आणि डिंपल कपाडिया यांच्यावर चित्रित केला होता. .राज कपूर आणि नर्गिस यांनी 16 सिनेमांमध्ये काम केलं. त्यांचं एकमेकांवर खूप प्रेम होतं. पण राज कपूर यांचं लग्न आधीच कृष्णा यांच्याशी झालं होतं आणि त्यांना मुलंही होती. ते कृष्णा यांना घटस्फोट देण्यासाठी तयार नव्हते. तर नर्गिस यांना राज यांच्याशी विवाह करायचा होता. त्यांनी नऊ वर्ष राज यांची वाट पहिली. विवाहित पुरुषाशी लग्न कसं करता येईल यासाठी त्यांनी कायदेशीर सल्लेही घेतले. .पडद्यावर रोमान्स करणारी ही जोडी एकमेकांच्या प्रेमात इतकी वेडी होती की अनेकदा एकमेकांना आर्थिक मदतही केली होती. नर्गिस यांनी आर के स्टुडिओच्या उभारणीत राज यांना आर्थिक पाठींबा दिला. जेव्हा आर के स्टुडिओ आर्थिक अडचणीत होता तेव्हा नर्गिस यांनी स्वतःचे दागिने आणि कर विकून राज यांना पैसे दिले..पण जेव्हा राज त्यांच्याशी कधीच लग्न करणार नाहीत हा लक्षात आलं तेव्हा नर्गिस निराश झाल्या. त्यांनी अखेरचं चोरी चोरी आणि जागते रहो या सिनेमात काम केलं. नंतर त्यांनी आर के स्टुडिओसोबत काम थांबवलं. त्यानंतर मदर इंडिया सेटवर त्यांची भेट सुनील दत्त यांच्याशी झाली. ते एकमेकांच्या प्रेमात पडले आणि त्यांनी लग्न केलं..नर्गिस यांनी एका मुलाखतीत त्यांच्या आणि राजच्या नात्याचं वर्णन भयानक स्वप्न असं केलं. त्यांचं नातं अखेरच्या काळात अत्यंत तणावपूर्ण झालं होतं. नातं वाचवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले पण परिस्थिती बिघडली. जे प्रेम एका सुंदर रोपट्याप्रमाणे होतं त्या रोपट्याच्या मातीतच विष कालवलं गेलं होतं. त्यामुळे नर्गिस आतून पूर्णपणे तुटल्या. त्यांनी राज यांच्याशी कायमच नातं तोडलं.