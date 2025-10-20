Premier

'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’मध्ये राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या बालकलाकारांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका

National Award Winner Trisha Thosar New Movie : राष्ट्रीय पुरस्कार विजेती बालकलाकार त्रिशा ठोसर आणि भार्गव जगताप पुन्हा शिवाजीराजे भोसले सिनेमात महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारणार आहेत.
'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’मध्ये राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या बालकलाकारांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ या चित्रपटाची सध्या सर्वत्र चर्चा रंगली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारधारेचा गाभा जपत, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची, मराठी माणसांची व्यथा मांडणाऱ्या या कथेत एक वेगळीच ताकद आहे आणि ती म्हणजे या चित्रपटातील बालकलाकारांची अप्रतिम कामगिरी.

Loading content, please wait...
marathi movie
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com