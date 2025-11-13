National Crush: 'इंटिमेंट सीनवेळी त्याने मला...' गिरीजा ओकने सांगितला बॉलिवूड अभिनेत्यासोबत अनुभव, म्हणाली, 'सीन अवघडल्यासारखं...'

Premier

National Crush Girija Oak Opens Up About Shooting Intimate Scene In Web Series:मराठी अभिनेत्री गिरीजा ओक सध्या व्हायरल निळ्या साडीमुळे चर्चेत आहे. ट्विटरवर तिला नॅशनल क्रशची उपाधी मिळाली आहे. पण याचदरम्यान तिने ‘थेरपीशेरपी’ या वेबसीरिजमधील इंटिमेट सीनचा अनुभव शेअर केला.
Apurva Kulkarni
अभिनेत्री गिरीजा ओक ही मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. परंतु सध्या ती वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आली आहे. तिचा निळ्या रंगातील साडीतील फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले आहेत. त्यानंतर ट्विटरवर गिरीज नॅशनल क्रश ठरलीय. सध्या सगळीकडे गिरीजाचीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय.

