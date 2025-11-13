National Crush: 'इंटिमेंट सीनवेळी त्याने मला...' गिरीजा ओकने सांगितला बॉलिवूड अभिनेत्यासोबत अनुभव, म्हणाली, 'सीन अवघडल्यासारखं...'

अभिनेत्री गिरीजा ओक ही मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. परंतु सध्या ती वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आली आहे. तिचा निळ्या रंगातील साडीतील फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले आहेत. त्यानंतर ट्विटरवर गिरीज नॅशनल क्रश ठरलीय. सध्या सगळीकडे गिरीजाचीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .अशातच आता गिरीजा लवकरच 'थेरिपीशेरिपी' या वेबसीरिजमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. दरम्यान या वेब सीरिजमध्ये तिने एक इंटिमेट सीन दिलेला आहे. त्या इंटिमेट सीन करण्याचा अनुभव सांगताना गिरीजाने अनेक खुलासे केलेत. .'थेरिपीशेरिपी' या वेबसीरिजमध्ये गिरीजा ओक हिची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. तसंच ती अभिनेता गुलशन देवैयासोबत स्क्रीन शेअर करणार आहे. दरम्यान काही दिवसापूर्वी गिरीजाने 'द लल्लन टॉप'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिने तिच्या इंटिमेट सीन करण्याचा अनुभव चाहत्यांसोबत शेअर केलाय. यावेळी बोलताना ती म्हणाली की, 'सीरिज असो किंवा सिनेमे, जेव्हा इंटिमेट सीन असतो तेव्हा तिथं इंटिमेट को-ऑर्डिनेटर सुद्धा असतात. वातावरण चांगलं वाटावं म्हणून त्यासाठी ते असतात.'.'सीन करण्यापूर्वी तो कसा करायचा? याबाबत चर्चा केली जाते. तसंच काही वेळा सीन करताना अडघडल्यासारखं वाटू शकतं. परंतु गुलशनसोबत काम करताना वेगळाच अनुभव आला. त्यानं त्याच्या व्हॅनिटी व्हॅनमधून तीन चार वेगवेगळ्या उशा आणल्या. मला त्यातील आवडेल ती उशी घ्यायला सांगितलं. तो इंटिमेट सीन पुर्ण होईपर्यंत तो मला 16 ते 17 वेळा विचारत असेल की, तु ठीक आहेस ना?' असं गिरीजा म्हणाली. .गुलशनचं कौतूक करताना गिरीजा म्हणाली की, 'तो सीन पुर्ण होईपर्यंत त्याने खूप काळजी घेतली. तो होता म्हणून तो इंटिमेट सीन करणं एकदम सोपं गेलं. गुलशन हा खुप चांगला माणूस आहे. त्याने ज्यापद्धतीने माझी काळजी घेतली त्यामुळे मी त्याच्याबद्दल उघडपणे बोलू शकते.'.Girija Oak National Crush : न्यू नॅशनल क्रश गिरिजा ओक! निळ्या रंगाच्या साडीत असं काय आहे की, चाहत्यांना वेड लावलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.