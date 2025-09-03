Premier

'नवरी मिळे हिटलरला' मालिकेतील अभिनेत्रीसोबत छेडछाड, शिट्टी वाजवत एक जण म्हणाला...'पाव्हणी...इकडे बघ की जरा...'

Navari Mile Hitlerla Actress Faces Harassment on Road, Shares Emotional Post: 'नवरी मिळे हिटलरला' मालिकेतून प्रसिद्ध झालेल्या अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर तिच्यासोबत झालेला धक्कादायक छेडछाडीचा अनुभव शेअर केला आहे. रस्त्यात काही तरुणांनी तिच्या गाडीसमोर शिट्ट्या वाजवत "पाव्हणी" अशी हाक मारली.
Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 'नवरी मिळे हिटलरला' फेम अभिनेत्री आलापिनी रस्त्यावर छेडछाडीतून गेली.

2 मुलांनी तिच्या गाडीसमोर शिट्ट्या वाजवत "पाव्हणी" म्हणून हाक मारली.

3 सोशल मीडियावर आलापिनीच्या पोस्टनंतर चाहत्यांचा संताप व्यक्त झाला.

