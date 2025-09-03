'नवरी मिळे हिटलरला' मालिकेतील अभिनेत्रीसोबत छेडछाड, शिट्टी वाजवत एक जण म्हणाला...'पाव्हणी...इकडे बघ की जरा...'

1 'नवरी मिळे हिटलरला' फेम अभिनेत्री आलापिनी रस्त्यावर छेडछाडीतून गेली.2 मुलांनी तिच्या गाडीसमोर शिट्ट्या वाजवत "पाव्हणी" म्हणून हाक मारली.3 सोशल मीडियावर आलापिनीच्या पोस्टनंतर चाहत्यांचा संताप व्यक्त झाला..नवरी मिळे हिटलरला मालिकेतील अभिनेत्रीने तिच्यासोबत घडलेला धक्कादायक अनुभव शेअर केला आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत तिने संताप व्यक्त केलाय. सध्या तिची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .'नवरी मिळे हिटलर'ला फेम मालिकेतील प्रसिद्ध अभिनेत्री आलापिनीनं तिच्यासोबत घडलेला अनुभव शेअर केला. यावेळी सोशल मीडियावर पोस्ट करत ती म्हणाली की, '3 दुचाकी आणि सहा मुलं माझ्या गाडीच्या पुढे-मागे सतत गाडी चालवत होते. रस्त्याच्या मधोमध गाडी चालवताना त्या मुलांचा असला घाणेरडा प्रकार सुरु होता. मी त्यांना ओव्हरटेक केलं. ते हॉर्न वाजवत मला म्हणाले की, 'बघ की जरा इकडे... ये पाव्हणी...' असं म्हणत ते मला शिट्टी वाजवत होते. पण जेव्हा मी मागे वळून पाहिलं तेव्हा ते काही झालच नव्हतं असं वागत पुढे निघून गेले.'.पुढे पोस्टमध्ये आलापिनी म्हणाली की, 'मी घरी आले. फार घाबरले होते. मी किती तरी वेळ बाप्पासमोर बसले होते.' असं तिने पोस्ट शेअर करत तिच्यासोबत झालेला धक्कादायक प्रसंग शेअर केलाय. सोशल मीडियावर तिच्या चाहत्यांकडून या प्रकाराबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे..दरम्यान आलापिनीनं नवरी मिळे हिटलरला मालिकेतून स्वत:ची ओळख निर्माण केली. या मालिकेती तिने वल्लरी वारजसोबतचा डान्सचा व्हिडिओ शेअर केला. ती अभिनयासह उत्तम अभिनेत्रीसुद्धा आहे..FAQs.'नवरी मिळे हिटलरला' फेम अभिनेत्री आलापिनी सोबत काय घडलं?तिच्यासोबत रस्त्यात दुचाकीवरच्या मुलांनी छेडछाड केली आणि "पाव्हणी" म्हणत शिट्ट्या वाजवल्या..अभिनेत्री आलापिनीने हा प्रसंग कसा उघड केला?तिने सोशल मीडियावर पोस्ट करत हा धक्कादायक अनुभव चाहत्यांशी शेअर केला.. या घटनेवर चाहत्यांची काय प्रतिक्रिया होती?चाहत्यांनी संताप व्यक्त केला आणि अभिनेत्रीला सपोर्ट दिला.. आलापिनी कोणत्या मालिकेमुळे प्रसिद्ध झाली?ती 'नवरी मिळे हिटलरला' या मालिकेमुळे घराघरात ओळखली जाऊ लागली..'एका युगाचा अंत' शिल्पा शेट्टीचं नामांकित रेस्टॉरंट 'बॅस्टियन' बंद होणार... पोस्ट शेअर करत म्हणाली...'जुन्या आठवणी, एक रात्र...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.