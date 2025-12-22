वल्लरीच्या हाताला झाली दुखापत, 'त्या' एका व्हिडिओमुळे झाला खुलासा, चाहत्यांना लागली अभिनेत्रीची चिंता

Vallari Dances Gracefully in Viral Video: 'नवरी मिळे हिटलरला' ही मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली. या मालिकेनं एका वर्षातच प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. मालिकेतील वल्लरी प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाली. मालिका संपली तरी चाहत्यांची मनं तिने जिंकून घेतली. दरम्यान आता वल्लरी पुन्हा एकदा नव्या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 'झी' मराठीवर तिची नवी मालिका पहायला मिळणार आहे. .दरम्यान अशातच तिने शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमुळे चाहत्यांना तिची काळजी लागलीय. चाहते चिंतेत पडले आहे. वल्लरी अभिनयाबरोबरच एक उत्तम डान्सर सुद्धा आहे. ती आणि आलापिनी त्यांच्या डान्सचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर नेहमीच व्हायरल होत असतात. दोघी विविध गाण्यांवर एकदम छान डान्स करताना पहायला मिळतात. डान्समधील त्यांच्या एक्स्प्रेशन्सचं भरभरुन कौतूकही होतं..दरम्यान अशातच वल्लरीनं नुकत्याच शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये इमरान हाश्मीसोबतच्या 'पी... लू..' गाण्यावर डान्स केला. या डान्सवेळी व्हिडिओमध्ये अभिनेत्रीच्या हाताला फ्रॅक्चर झाल्याचं पहायला मिळालं. तिचा हात पाहून चाहत्यांना आता तिच्या तब्येतीची काळजी लागली आहे. .अनेक जण तिच्या व्हिडिओवर कमेंट्स करत तिच्या तब्येतीची विचारपूस करताना पहायला मिळताय. 'काय झालं हाताला' 'वल्लरी काळजी घे गं' अशा अनेक कमेंट्स तिच्या व्हिडिओवर येताना पहायला मिळताय. परंतु वल्लरीच्या हाताला नेमकी कशामुळे दुखापत झाली हे अजून स्पष्ट झालं नाही. याबाबत तिने कोणतीही माहिती दिली नाही. .तसंच तिने फॅक्चर हात असताना केलेल्या डान्सचा व्हिडिओ पोस्ट करत एक खास कॅप्शन सुद्धा दिलं आहे. या कॅप्शनमध्ये तिने 'IN SICKNESS AND IN HEALTH' असं म्हटंलय. त्यामुळे चाहत्यांना आता तिची काळजी लागली आहे. .एटलीच्या बिग-बजेट 'साय-फाय'मध्ये दीपिका-अल्लू अर्जुन एकत्र, 'या' दिवशी प्रदर्शित होणार सिनेमा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.