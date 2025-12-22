Premier

वल्लरीच्या हाताला झाली दुखापत, 'त्या' एका व्हिडिओमुळे झाला खुलासा, चाहत्यांना लागली अभिनेत्रीची चिंता

NAVRI MILE HITLERLA FAME VALLARI SUFFERS HAND INJURY: ‘नवरी मिळे हिटलरला’ मालिकेतून लोकप्रिय झालेली अभिनेत्री वल्लरी हिने शेअर केलेल्या एका डान्स व्हिडिओमुळे चाहत्यांची चिंता वाढली आहे.
Vallari Dances Gracefully in Viral Video

NAVRI MILE HITLERLA FAME VALLARI SUFFERS HAND INJURY

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Vallari Dances Gracefully in Viral Video: 'नवरी मिळे हिटलरला' ही मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली. या मालिकेनं एका वर्षातच प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. मालिकेतील वल्लरी प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाली. मालिका संपली तरी चाहत्यांची मनं तिने जिंकून घेतली. दरम्यान आता वल्लरी पुन्हा एकदा नव्या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 'झी' मराठीवर तिची नवी मालिका पहायला मिळणार आहे.

