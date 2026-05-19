'आमच्यात कधीच भांडण नव्हतं' अमृता आणि सोनाली यांनी वैरत्वाच्या चर्चांना दिला पुर्णविराम, म्हणाल्या...

BOLLYWOOD ACTOR SURVIVED ON PARLE G BISCUITS: नवाजुद्दीन सिद्दीकी हे बॉलिवूडमधील सध्या आघाडीचे अभिनेते आहे. त्यांनी अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. परंतु त्यांच्या संघर्षाच्या काळात त्यांना दोन वेळच्या जेवणाचे पैसे सुद्धा मिळत नव्हते. अनेक वेळा त्यांनी फक्त चहा बिस्किटावर दिवस काढले आहे. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांचे अनेक किस्से सोशल मीडियावर चर्चेत आले आहेत. .नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांनी आपल्या आत्मकथेत संघर्षाच्या दिवसाबद्दल सांगताना एक भावूक खुलासा केला होता. त्यांना बॉलिवूडमध्ये स्वत:चं नाव निर्माण करण्यासाठी १२ वर्ष मेहनत करावी लागली होती. मुंबईत राहत असताना अनेकवेळा त्यांना जेवणासाठी पैसे नसायचे. सुरुवातीच्या काही दिवस त्यांनी केळी आणि चणे खाऊन दिवस काढले. परंतु एक वेळ अशी होती जेव्हा त्यांना त्यासाठीसुद्धा पैसे मिळायचे नाही. .सिद्दीकी यांच्या संघर्षाच्या काळात अभिनेता विजय राज हा त्यांचा रुममेट होता. त्यावेळी दोघांचीही परिस्थिती सारखीच होती. तेव्हा परले जी बिस्किट त्यांचं सकाळचा नाश्ता, दुपारचं जेवण आणि रात्रीचं जेवण बनलं होतं. जेव्हा भूक लागायची तेव्हा ते पारले जी खाऊन दिवस काढायचे. या अनुभवाबद्दल बोलताना सिद्दीकी यांनी म्हटलं होतं की,'मी आयुष्यात इतकं पारले जी खाल्लाय की, आजही त्या बिस्किटाचं रॅपर पाहिल की, मला ते जुने दिवस आठवतात.'.दरम्यान सिद्दीकी यांनी १९९९ मध्ये सरफरोष सिनेमातून अभिनयाला सुरुवात केली. या सिनेमात अमीर खान हा मुख्य भूमिकेत होता. त्यानंतर त्यांनी शूल, मुन्नाभाई एमबीबीएस, गँग्स ऑफ वासेपूर, बजरंगी भाईजास, रईस यासारख्या सुपरहिट सिनेमामध्ये काम केलं. सध्या ते बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेते आहेत.