Premier

NAYAK 2: अनिल कपूरचा ‘नायक 2’ येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला? एस शंकरसोबत करणार काम ?

दोघे नायक 2 साठी पुन्हा सोबत काम करणार का? हे पाहण उत्सुकतेच ठरणार आहे | Will the two team up again for Nayak 2? This inspection is going to be interesting