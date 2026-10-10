अखेर त्यांनी भावनांना वाट करून दिलीच! नाना पाटेकरांच्या निधनानंतर नीलकांती यांची फक्त तीन शब्दाची पोस्ट; काय लिहिलं?

सिनेसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं गुरुवारी ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निधन झालं. त्यांच्या निधनाने प्रेक्षकांना मोठा धक्का बसलाय. नानांच्या असं अचानक निघून जाण्याने सिनेसृष्टीत आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या आयुष्यात एक पोकळी निर्माण झालीये. कुणाचाही नाना गेले यावर अजूनही विश्वास बसत नाहीये. आयुष्यभर आपल्या विचारांवर चालणारा दुसर्यांना मदत करणारा व्यक्ती गेला म्हणून चाहत्यांची मनं अजूनही हळहळत आहेत. अशातच त्यांच्या पत्नी नीलकांती पाटेकर यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्यात. .नीलकांती आणि नाना यांचं नातं कायमच चर्चेत राहिलं. त्यांचा प्रेम विवाह झालेला. तेव्हा नानांना केवळ ७५० रुपये पगार होता तर नीलकांती बँकेत कामाला होत्या. त्यांना २५०० रुपय पगार होता. त्यांनीच नानांना नाटकात काम करण्याची परवानगी दिलेली. मात्र काही वर्षांनी त्यांच्या नात्यात दुरावा आला. त्यांनी घटस्फोट घेतला नसला तरी ते वेगळे राहत होते. मात्र मुलगा मल्हारसोबत ते दोघेही अनेकदा दिसायचे. नीलकांती त्यांच्या फार्महाउसवर देखील जायच्या. त्यांनी नानांना आयुष्यभर साथ दिली. अशातच नाना मात्र त्यांची साथ अर्ध्यातच सोडून गेलेत. आता नीलकांती यांनी फेसबुकवर त्यांच्या भावनांना वाट करून दिली आहे. .नानांच्या निधनानंतर नीलकांती गोव्याला पोहोचल्या होत्या. नानांच्या पार्थिवाजवळ त्या होत्या. शिवाय नानांना अग्नी देतानाही त्या तिथेच होत्या. अत्यंत खंबीरपणे त्यांनी आणि मल्हारने ही परिस्थिती सांभाळली होती. मात्र आता अखेर त्यांनी स्वतःला व्यक्त केलंय. नीलकांती पाटेकर यांनी फेसबुकवर ‘एक शब्द… निःशब्द…’ अशी मोजक्या शब्दांत पोस्ट शेअर केली आहे. या तीन शब्दात जणू त्यांनी आपलं दुःख सांगितलंय. नानांची त्यांच्या आयुष्यातील जागा कुणीही घेऊ शकणार नाही असं या शब्दांवरून समजतंय. त्यांच्या दुःखाची तिऱ्हाईत म्हणून कल्पनाही करू शकत नाही. .नाना पाटेकर गेले आता नाम फाउंडेशनचं काम कोण बघणार? मुलगा मल्हारने हात जोडून केली 'ही' विनंती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.