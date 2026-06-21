SAMEER SONI SUFFERED PANIC ATTACK ON DATE: अभिनेत्री नीलम कोठारी हिने ९० च्या दशकामध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. हम साथ साथ हैं या सिनेमातील संगीता या भूमिकेमुळे ती घराघरात पोहचली. परंतु तिने चित्रपटसृष्टीपासून लांब जाण्याचा निर्णय घेतली. दरम्यान तिने तिचं यूट्यूब चॅनल सुरु केलय. या चॅनलमध्ये ती तिचे वैयक्तिक आणि सिनेविश्वातील अनुभव शेअर करत असते. अशातच तिने पार्टनरसोबतचा एक किस्सा शेअर केलाय. .अभिनेत्री नीलम कोठारी हिचा लोकप्रिय अभिनेता समीर सोनीसोबत विवाह झालाय. अनेक वर्षानंतर एकमेकांना डेट केल्यानंतर त्यांनी २०११ मध्ये लग्नगाठ बांधली. दरम्यान अशातच नीलमने समीरसोबतच्या पहिल्या डेटसोबतचा किस्सा चाहत्यांसोबत शेअर केलाय. हॉटेलमधील व्लॉग शेअर करताना समीरनं नीलमला त्यांची पहिली डेट आठवते का? असा प्रश्न विचारला. तेव्हा ती म्हणाली की, 'हो मला सगळंकाही आठवतय. ते मी कधीच विसरू शकणार नाही. तू मला आधीच सांग, तुला काय आठवतं ते.'.त्यावर समीर म्हणतो की, 'मला सगळं आठवतय, परंतु आपण कॉफी शॉपमध्ये गेलो होतो हे काही आठवत नाही.' पुढे दोघे आठवणी सांगताना म्हणालेले की, 'जेव्हा आमची पहिली डेट होती तेव्हा समीरला पॅनिक अॅटक आला होता.' नीलम म्हणाली, 'मला समीर नर्व्हस दिसत होता, त्याला पॅनिक अॅटक आलेलं पाहून मला घाम फुटला, तेव्हा मी तुला कारमध्ये बसुया का? असं विचारलं होतं. त्या घटनेनंतर आम्ही परत कधीच डेटवर गेलो नाही. '.'समीर आणि मी फक्त एकदाच डेटवर गेलो आहे. ती आमची पहिली डेट होती आणि आता सुरुये ती दुसरी डेट. आमची रोमँटिक डिनर डेट मात्र एकदाच झाली आहे.' असं ती व्लॉगमध्ये बोलताना म्हणाली. .खरंच समांथा प्रेग्नेंट आहे? Viral Video मध्ये दिसला बेबी बंप, नेटकरी म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.