RECIPE: तुम्ही कधी दोडका-पनीरची भाजी खाल्ली का? नीना गुप्ता यांनी सांगितली सोपी रेसिपी, जाणून घ्या...

EASY RIDGE GOURD AND PANEER RECIPE: अभिनेत्री नीना गुप्ता यांना अभिनयासह स्वयंपाक करण्यास जास्त रस आहे. त्या नेहमीच त्यांच्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नवनवीन रेसिपी शेअर करत असतात. अनेक वेळा त्या शरीरासाठी हलकं, हेल्दी आणि कमी तेल-मसाल्यातील पदार्थ बनवतात. अशातच आता त्यांनी दोडका आणि पनीर यांची एकत्र भाजी केलीय. महत्त्वाचं म्हणजे या भाजीत ना कांदा-मसला आहे, ना कोणती ग्रेव्ही आहे. एकदम कमी मसाल्यात बनवलेली नीना गुप्ता यांच 'दोडका-पनीर भाजी' रेसिपी जाणून घेऊया....यासाठी लागणारे साहित्यदोकडा - २ मध्यम आकाराचेलाल तिखटपनीर - १०० ते २०० ग्रमतूपमीठलसूणटोमॅटोजिरे-मोहरी .कृती जाणून घ्यासुरुवातील कढईमध्ये चमचाभर साजूक तूप टाकून ते गरम होऊ द्या. त्यानंतर त्यात जिरे-मोहरी घाला.चांगलं तडतडल्यास त्यात खिसलेला टोमॅटो आणि थोडा लसूण टाका. सगळं मिश्रण खमंग वास येईपर्यंत परतून घ्या. त्यानंतर आता त्यात चिडलेला दोडका घाला. तुपात दोडका चांगला परतवून घ्या. त्यानंतर त्यात तिखट मीठ घालून परतून घ्या. .कढईवर झाकण न ठेवता एक वाफ काढून घ्या. शिकल्यानंतर दोडका थोडा सरसरीत होती. त्यात थोडे पाणी टाकून तुपाच्या वाफेवर शिजू द्या. सगळं मिश्रण सतत हलवत राहा, जेणेकरून ते कढईला चिटकणार नाही. .दोडका पूर्णपणे मऊ झाला की, त्यातील पाणी आटल्यानंतर त्यात पनीरचे तुकडे घाला. सगळं मिश्रण २ ते ३ मिनिटं शिजू द्या. पनीरमध्ये भाजीची चव उतरली की, दोडका-पनीर भाजी चपाती, फुलक्यांसोबत खायला द्या. ही भाजी शरीरासाठी पौष्टिक आणि हलकी-फुलकी आहे. एकदा नक्की ट्राय करा..डोंगर, हिरवळ अन् काचेच्या मोठ्या खिडक्या! इम्रान खानने मुंबई-पुण्याजवळ निसर्गाच्या सान्निध्यात उभारलं सुंदर घर, photo पाहिलेत का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.