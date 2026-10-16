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RECIPE: तुम्ही कधी दोडका-पनीरची भाजी खाल्ली का? नीना गुप्ता यांनी सांगितली सोपी रेसिपी, जाणून घ्या...

NEENA GUPTA DODKA PANEER BHAJI RECIPE:अभिनेत्री नीना गुप्ता यांनी शेअर केली दोडका-पनीर भाजीची सोपी रेसिपी! कमी मसाले, टोमॅटो, लसूण आणि पनीर वापरून बनवा चविष्ट भाजी. जाणून घ्या साहित्य आणि कृती.
RECIPE

NEENA GUPTA DODKA PANEER BHAJI RECIPE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

EASY RIDGE GOURD AND PANEER RECIPE: अभिनेत्री नीना गुप्ता यांना अभिनयासह स्वयंपाक करण्यास जास्त रस आहे. त्या नेहमीच त्यांच्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नवनवीन रेसिपी शेअर करत असतात. अनेक वेळा त्या शरीरासाठी हलकं, हेल्दी आणि कमी तेल-मसाल्यातील पदार्थ बनवतात. अशातच आता त्यांनी दोडका आणि पनीर यांची एकत्र भाजी केलीय. महत्त्वाचं म्हणजे या भाजीत ना कांदा-मसला आहे, ना कोणती ग्रेव्ही आहे. एकदम कमी मसाल्यात बनवलेली नीना गुप्ता यांच 'दोडका-पनीर भाजी' रेसिपी जाणून घेऊया...

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