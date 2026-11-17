मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री नीना कुळकर्णी यांनी अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्यांच्या प्रत्येक भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतात. आज वयाच्या ७१ व्या वर्षीही नीना कुळकर्णी या सिनेसृष्टीत सक्रीय आहेत. नाटक, मालिका, सिनेमांमधून त्या प्रेक्षकांच्या मनात छाप पाडताना पहायला मिळतेय. .दरम्यान अशातच नीना कुळकर्णी यांनी हॉटरफ्लॉयला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी LIC ची जाहिरात आणि पतीच्या निधनाचा किस्सा सांगतिला. १९९० मध्ये नीना कुळकर्णी यांनी LIC ची जाहिरात केली, त्यांची ती जाहिरात खूप आयकॉनिक होती. त्यानंतर काही वर्षांतच त्यांच्या आयुष्यात भयंकर घटना घडली. त्यांच्या पतीचं हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं. त्यानंतर त्यांना 'जाहिरात केली म्हणून असं घडलं' म्हणत लोकांचे टोमणे ऐकावे लागले होते. .१९८० मध्ये नीना कुळकर्णी आणि अभिनेते दिलीप कुळकर्णी यांनी लग्न केलं होतं. लग्नाच्या काही वर्षातच त्यांनी LIC ची जाहिरात केली. या जाहिरातीबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या की, 'जाहिरातदारांनी आधी माझे पती दिलीप कुळकर्णी यांना विचारना केली होती. परंतु मी ती जाहिरात केली आणि काही वर्षातच दिलीप यांना हॉर्ट अटॅक आला. ६ वर्षानंतर त्यांचा मृत्यू झाला. परंतु 'तू अशी जाहिरात केली म्हणून हे असं घडलं' असे टोमणे लोकांनी मारले. दिलीप यांच्या निधनानंतर त्यांचं आयुष्य पुर्णपणे बदलून गेलं.'.त्या म्हणाल्या...'दिलीपच्या जाण्याने माझ्या आयुष्यात काही फरक पडला नाही. जशी मी तेव्हा जगत होते तशीच मी जगत राहिले. परंतु लोकांच्या नजरा बदलल्या, एकटी बाई असल्याने अनेक सहानुभुती द्यायचे. कशी करेल? काय करेल? परंतु मला कधीच त्या गोष्टीची भीती नव्हती' असं त्या म्हणाल्या. .पतीपासून वेगळी का राहते 'बाहुबली'ची शिवगामी? घटस्फोटाच्या चर्चांवर राम्या कृष्णन यांनी सांगितलं खरं कारण! म्हणाल्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.