Neena Kulkarni : अभिनेत्री नीना कुळकर्णी यांना विष्णुदास भावे पुरस्कार; अभिनय, निर्मिती आणि दिग्दर्शनातील योगदानाबद्दल सन्मान

अभिनेत्री नीना कुळकर्णी यांनी आपल्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट चित्रपटात काम केलं. त्यानी मराठीमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेद्वारे उत्कृष्ट योगदानासाठी जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं होतं. आता नीना कुळकर्णी यांना आणखी एक पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. .अभिनेत्री नीना कुळकर्णी यांना विष्णूदास भावे पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. अभिनयाच्या उत्कृष्ट योगदानासाठी त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. हे 58 वे विष्णुदास भावे गौरव पदक आहे. 5 नोव्हेंबर रोजी रंगभूमीदिनाचं औचित्य साधून त्यांना पुरस्कार प्रदाण करण्यात येणार आहे. नीना कुळकर्णी यांना गौरवपद आणि रोख रक्कम 25 हजार रुपये, स्मृतीचिन्ह देण्यात येणार आहे. .नीना कुळकर्णी यांनी अभिनयासह लेखन, निर्मिती, दिग्दर्शनामध्ये सुद्धा आपलं कर्तृत्व दाखवून दिलं. त्या एक उत्तम लेखिका, निर्माती आणि दिग्दर्शिका आहे. मराठीसह हिंदी, इंग्रजी चित्रपटात त्यांनी आपले बहुपरिमित दाखवून दिले आहे. त्या भारतीय प्रिंट मीडियातील पहिल्या 'क्लिअरासिल गर्ल' म्हणून ओळखल्या जातात. त्याचा विवाह दिग्दर्शक दिलीप कुळकर्णी यांच्याशी झाला होती. 2002 मध्ये त्यांच्या पतीचं निधन झालं. .नीना कुळकर्णी यांनी दिग्दर्शक म्हणून 'महासागर'ची पुननिर्मीती केली. तसंच डॉक्टर आप भी यासारख्या हिंदी नाटकाचं दिग्दर्शन केलं. दिलीप कुळकर्णी दिग्दर्शित नागमंडल, मातीच्या गाड्यांचं प्रकरण आणि अखेरचं पर्व या नाटकांमध्ये त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. त्यांनी साकारलेल्या प्रत्येक भूमिकेला प्रेक्षकांचा भरभरुन प्रतिसाद मिळतोय. त्यांना 'सवत माझी मुलगी' या सिनेमासाठी महाराष्ट्र राज्य पुरस्काराने सुद्धा सन्मानित करण्यात आलं.