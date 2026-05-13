एकाच बिल्डिंग मध्ये राहूनही रणबीर आलियाच्या घरी जात नाहीत नीतू कपूर; 'हे' आहे कारण,म्हणाल्या, 'मुलांचं लग्न झाल्यावर...

बॉलिवूड अभिनेत्री नीतू कपूर यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक हिट सिनेमे दिले. मात्र लग्नानंतर त्यांनी इंडस्ट्रीकडे पाठ फिरवली. कपूर कुटुंबाच्या प्रथेमुळे त्या कित्येक वर्ष अभिनयापासून दूर राहिल्या. अभिनेते ऋषी कपूर यांच्या निधनानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा अभिनयाकडे लक्ष केंद्रित केलं. नुकताच त्यांचा 'दादी की शादी' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. यात त्यांच्यासोबत त्यांची मुलगी देखील होती. याच सिनेमाच्या निमित्ताने दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी मुलगा रणबीर कपूर, सून आलिया भट्ट यांच्याबद्दल काही खुलासे केले. ते दोघे राहा चे पालक म्हणून कसे आहेत हेदेखील सांगितलं. एकाच इमारतीमध्ये राहूनही मुलांच्या आयुष्यात ढवळाढवळ न करण्याचा निर्णय त्यांनी का घेतला याबद्दलही त्यांनी सांगितलं. .नितु कपूर मुलाखतीत म्हणाल्या, 'रणबीर एक बाबा म्हणून अतिशय उत्तम जबाबदारी पार पाडतोय. आलियासुद्धा तितकीच चांगली आहे. दोघेही खूप चांगले आई-वडील आहेत, ते दोघेही खूप व्यग्र असतात, त्यांना खूप कामं असतात, पण तरीही ते ज्या प्रकारे आपल्या लेकीची काळजी घेतात ते खरोखरच कौतुकास्पद आहे. कितीही व्यग्र असले तरी ते आपल्या मुलीला वेळ देतात. ते उत्तम पालक आहेत.' .मुलांच्या घरी का जात नाहीत नीतू? रणबीर आणि आलिया राहतात त्याच इमारतीत नीतू कपूर राहतात. मात्र, इतक्या जवळ राहूनही आपण त्यांच्या आयुष्यात जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप का करत नाही, याचं कारण सांगताना त्या म्हणाल्या, "मला असं वाटतं की, एकदा मुलांचं लग्न झालं की त्यांना त्यांचं स्वातंत्र्य, हवं तसं वागण्याची मुभा दिली पाहिजे. मी माझ्या मुलांच्या इमारतीतच राहते, पण मला वाटेल तेव्हा मी त्यांच्या घरी जात नाही. मला त्यांना त्यांची प्रायव्हसी द्यायची आहे. माझ्या मुलांना वाटू नये की त्यांची आई नेहमी तिथेच बसलेली असते. त्यांची प्रायव्हसी त्यांची आहे. मी त्यात ढवळाढवळ करत नाही. अगदी राहा देखील जेव्हा रिकामा वेळ असतो तेव्हा स्वतःहून माझ्याकडे येते, मी न कळवता त्यांच्या घरी कधीच जात नाही.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'रिद्धिमाचे लग्न झाल्यावर मी ऋषीजींना सांगायचे की, तिला दररोज फोन करू नका. मी म्हणायचे, 'आता रिद्धिमाचं लग्न झालंय, तिचा पती भरतही सोबत असतो. तुम्ही सतत फोन करणं बरोबर नाही. तिला तिचं आयुष्य जगू द्या. आता तुम्ही तिच्या आयुष्यापासून थोडं लांब राहायला हवं.' यावर ऋषीजी म्हणायचे, 'मला जेव्हा वाटेल तेव्हा मी तिला फोन करेन, मी भरतलाही फोन करेन.' मी त्यांना म्हणायचे, 'हे तुम्ही काय करताय? कधीतरी फोन करणं ठीक आहे, पण सतत फोन करू नका. त्यांनाही स्वतःचं आयुष्य आहे, सतत त्यांच्या डोक्यावर बसून राहू नका.'.