'लग्नाआधी गर्भवती राहिले ते बरं झालं' अभिनेत्री नेहा धुपिया खुलासा करत म्हणाली...'मी देवाचे आभार मानते की...'

NEHA DHUPIA REVELATION ABOUT PRE WEDDING PREGNANCY IN PODCAST: अभिनेत्री नेहा धुपिया आणि अभिनेता अंगद बेदी यांची लव्हस्टोरी पुन्हा चर्चेत आलीय. दोघांनीही अचानक लग्नाची घोषणा करत चाहत्यांना धक्का दिला होता. परंतु लग्नाआधीच नेहा गर्भवती असल्याचं कळल्यानं सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आलय. नेहाने हर्ष लिंबाचिया यांच्या पॉडकास्टमध्ये बोलताना नात्याबाबत खुलासा केलाय. .नेहा धुपियानं अंगद बेदीसोबत १० मे २०१८ रोजी लग्नगाठ बांधली होती. लग्नानंतर अवघ्या पाच महिन्यात तिने एका मुलीला जन्म तिला. त्यामुळे तेव्हा लग्नाआधी प्रेग्नेंसीच्या तिच्याबाबत अनेक चर्चा रंगल्या. तिला प्रचंड ट्रोल देखील करण्यात आलं होतं. परंतु त्यावेळी त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केला. दरम्यान नेहाने पॉडकास्टमध्ये प्रेग्नेंसीबाबत खुलासा केलेला आहे. .मुलाखतीत बोलताना अंगद बेदी म्हणाला की, 'मी ८ वर्ष नेहाच्या मागे होते. मी तिच्या इतक्या प्रेमात होतो की, मला काही कळायचं नाही. परंतु तिने लगेच होकार दिला नाही. ती तिच्या कामात प्रचंड व्यस्त असायची. मी तिला पहिल्यांदा ट्रेडमिलवर पाहिलं आणि तिच्या प्रेमात पडलो. ती खुप सुंदर आणि फिट दिसत होती.'.पुढे बोलताना नेहा धुपिया म्हणाली की, 'मी देवाचे आभार मानते की मी लग्नाआधी प्रेग्नेंट झाले. तो एक माझ्यासाठी आशीर्वाद होता, जो आमच्या प्रेम कहानीला पुर्ण करण्याचा रस्ता बनला. आपण ज्या प्रेमाच्या शोधात असतो तो आपल्या आजूबाजूलाच असतो. परंतु आपण नेहमीच दूर कुठेतरी शोधण्याचा प्रयत्न करत असतो.'.