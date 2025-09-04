12 वर्षांनी मोठ्या अभिनेत्यासोबत नेहा कक्कडचा रोमँटिक डान्स, पाण्यातील डान्स चाहत्यांनी केलं ट्रोल

1 नेहा कक्कड आणि डिनो मोरियाचं ‘तू प्यासा है’ गाणं ५ सप्टेंबरला रिलीज होणार आहे.2 टीझरमध्ये दोघांचा पाण्यातील रोमँटिक डान्स सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.3 चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया मिसळलेल्या असून काहींनी कौतुक तर काहींनी ट्रोलिंग केलं आहे..बॉलिवूडची लोकप्रिय गायिका नेहा कक्कड हिच्या आवाजाचा मोठा चाहतावर्ग आहे. चाहत्यांना तिच्या प्रत्येक गाण्याची आतुरतेने वाट पाहावी लागते. यावेळी नेहाचा नवीन गाणं ‘तू प्यासा है’ प्रेक्षकांच्या भेटीला येतय. दरम्यान त्याचा टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे..या गाण्यात नेहा कक्कडसोबत अभिनेता डिनो मोरिया रोमांस करताना दिसत आहे. पाण्यात शूट करण्यात आलेल्या रोमँटिक सीनमुळे नेहा आणि डिनोची केमिस्ट्री सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल करण्यात आल. गाण्याला नेहा कक्कड आणि टोनी कक्कड यांनी आवाज दिला असून गाण्यात दोघांनाही दमदार अंदाज पहायला मिळाला..5 सप्टेंबरला हे गाणं रिलीज होणार असून त्याचा टीझर पाहून चाहते मोठ्या उत्सुकतेने या गाण्याची वाट पाहत आहेत. नेहा कक्कडने ब्लू कलरची शॉर्ट ड्रेस परिधान केली असून तिच्या लूकचं भरपूर कौतुक होत आहे. वयाने 12 वर्ष मोठ्या असलेल्या अभिनेत्यासोबत पाण्यात डान्स करत असल्याने तिला ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागतय..सोशल मीडियावर या टीझरवर भरपूर कमेंट्स येत आहेत. काहींनी नेहाचं कौतुक केलं तर काहींनी तिच्यावर टीका केलीय. एका चाहत्याने प्रश्न करत विचारलं की, "रोहनप्रीत कुठं आहे?". तर एका चाहत्याने लिहिलं, “ओएमजी, एक टीझरचं इतकं एक्साइटमेंट… पूर्ण गाणं आलं की काय होईल!” अशा कमेंट्स येताना पहायला मिळतेय..FAQs.नेहा कक्कड आणि डिनो मोरियाचं 'तू प्यासा है' गाणं कधी रिलीज होणार?५ सप्टेंबर २०२५ रोजी हे गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.. या गाण्याला आवाज कोणी दिला आहे?या गाण्याला नेहा कक्कड आणि टोनी कक्कड यांनी आवाज दिला आहे..या गाण्याच्या टीझरमध्ये काय खास आहे?टीझरमध्ये नेहा कक्कड आणि डिनो मोरिया पाण्यात रोमँस करताना दिसत आहेत..नेहा कक्कडला सोशल मीडियावर का ट्रोल केलं जातंय?तिच्या आणि डिनो मोरियाच्या रोमँटिक सीनवर काहींनी टीका केली आहे..मुख्यमंत्रीपुत्राशी लग्न, 11 दिवसात विधवा, मग गायक किशोर कुमारची चौथी पत्नी बनली अभिनेत्री, कोण आहे ती?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.