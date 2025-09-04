Premier

12 वर्षांनी मोठ्या अभिनेत्यासोबत नेहा कक्कडचा रोमँटिक डान्स, पाण्यातील डान्स चाहत्यांनी केलं ट्रोल

Neha Kakkar and Dino Morea Romance in Water for ‘Tu Pyasa Hai’ Song Viral: नेहा कक्कड आणि डिनो मोरियाचं नवं गाणं ‘तू प्यासा है’ ५ सप्टेंबरला रिलीज होणार आहे. या गाण्याचा टीझर सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया मिसळलेल्या आहेत.
1 नेहा कक्कड आणि डिनो मोरियाचं ‘तू प्यासा है’ गाणं ५ सप्टेंबरला रिलीज होणार आहे.

2 टीझरमध्ये दोघांचा पाण्यातील रोमँटिक डान्स सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

3 चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया मिसळलेल्या असून काहींनी कौतुक तर काहींनी ट्रोलिंग केलं आहे.

