Viral Video 'नेहा कक्करने टीशर्टवर घातली ब्रा' नेटकरी म्हणाले...'आवरा जरा हिला' व्हिडिओ चर्चेत

Neha Kakkar Trolled for Airport Look Viral Video: प्रसिद्ध गायिका नेहा कक्कड हिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून नेटकरी 'नेहा कक्कडने टीशर्टवर घातली ब्रा घातली' असं म्हणत तिला ट्रोल करताना पहायला मिळताय.
Apurva Kulkarni
Updated on

प्रसिद्ध गायिका नेहा कक्कर ही तिच्या फॅशन सेन्समुळे चर्चेत असते. ती नेहमीच तिच्या ड्रेसमुळे ट्रोल होत असते. तिचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताना पहायला मिळतात. अशातच नेहाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये तिची ड्रेस पाहून चाहत्यांनी पुन्हा तिला ट्रोल केलय. सध्या तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

