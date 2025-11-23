Viral Video 'नेहा कक्करने टीशर्टवर घातली ब्रा' नेटकरी म्हणाले...'आवरा जरा हिला' व्हिडिओ चर्चेत

प्रसिद्ध गायिका नेहा कक्कर ही तिच्या फॅशन सेन्समुळे चर्चेत असते. ती नेहमीच तिच्या ड्रेसमुळे ट्रोल होत असते. तिचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताना पहायला मिळतात. अशातच नेहाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये तिची ड्रेस पाहून चाहत्यांनी पुन्हा तिला ट्रोल केलय. सध्या तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध गायिका नेहा कक्कर हिच्या गायनाचे लाखो चाहते आहेत. तिने तिच्या गायनाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहीट गाणी दिली आहेत. परंतु गाण्यासोबत तिची फॅशन सेन्समुळे सुद्धा चर्चा होताना पहायला मिळते. सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ पाहून नेटकरी थक्क झाले आहे. या व्हिडिओनंतर तिला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं आहे. .काही दिवसापूर्वी नेहा कक्कर एअरपोर्टवर स्पॉट झाली. तेव्हा पापाराझींनी नेहाला घेरलं. यावेळी त्यांनी फोटो काढण्यासाठी विनंती केली. परंतु तिने घातलेले कपडे आणि त्यांची स्टाईल पाहून नेटकरी थक्क झाले. नेहाने राखाडी रंगाची पॅन्ट आणि त्यावर राखाडी रंगाचा टॉप घातला होता. तसंच यावर तिने काळ्या रंगाचा ब्रासारखा क्रॉप टॉप परिधान केला होता. .तिचा हा लूक पाहून नेटकऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलय. तिचा हा लूक सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. नेटकऱ्यांना तिचा हा लूक इतका विचित्र वाटला की, नेटकऱ्यांनी तिला ट्रोल केलं. तिच्या व्हिडिओवर अनेकांच्या कमेंट्स सुद्धा येताना पहायला मिळाल्या. काही नेटकऱ्यांनी लिहलं की, ' ही कोणती फॅशन आहे की, टी शर्टवर ब्रा घातली आहे' तर दुसऱ्या नेटकऱ्याने लिहलं की, 'मॅडम तुम्ही चुकून वरती ब्रा घातली आहे' असं म्हणत नेटकरी नेहाला ट्रोल करताना पहायला मिळताय. .बापरे श्रद्धा कपूरला काय झालं! ‘ईठा’च्या चित्रीकरणात दुखापत; लावणी सीक्वेन्सदरम्यान पायाला फ्रॅक्चर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.